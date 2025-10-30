Concierto de Dani Martín en el Corpus de Toledo 2026: cómo y cuándo comprar entradas

Dani Martín anunció el día de ayer que el 5 de junio de 2026 ofrecerá un concierto en Toledo en el Recinto Ferial de la Peraleda a las 22:00 horas. El anuncio se hizo a través de la cuenta de Instagram del cantante madrileño, en la cual ha colgado el cartel de su gira "25 P*t*s años", en el que se puede ver que las entradas salen a la venta hoy mismo, 30 de octubre, a las 12:00 horas.

Los conciertos prometen ser "una celebración de su carrera cantando todos sus éxitos y haciendo un completo repaso por los temas más icónicos de estos 25 años: desde su etapa al frente de El canto del loco hasta el presente".

Una gira por toda España

La gira del cantante arranca este 2025 el 14 de noviembre en Madrid, donde permanecerá hasta el 20 de diciembre. Actuará en la capital los días 14, 15, 21, 22, 28 y 29 de noviembre y el 12, 13, 19 y 20 de diciembre. Tras estos conciertos, hará un parón hasta el mes de abril cuando actuará en el Navarra Arena de Pamplona y el día 25 del mismo mes irá hasta Barcelona para mostrar su espectáculo en el Palau Sant Jordi.

Posteriormente, en el mes de mayo, el cantante viajará hasta Valencia (9 de mayo), A Coruña (16 de mayo), Zaragoza (23 de mayo) y Palma de Mallorca (30 de mayo).

De cara al verano

Ya entrando en verano, la gira "25 P*t*s años" se trasladará a Toledo (5 de junio) Valladolid (6 de junio), Sevilla (12 de junio), Fuengirola (13 de junio) y Alicante, el 27 de junio. Tras estas primeras fechas, el cantante madrileño se tomará un pequeño descanso de un mes para retomar los conciertos el 24 y 25 de julio en Santander y Gijón respectivamente.

Cartel gira "25 P*t*s años", Dani Martín / Web Dani Martín

El mes de agosto se queda en blanco en el calendario y en septiembre Dani Martín volverá al ruedo con una serie de conciertos en Granada (día 5), Albacete (día 12) y Murcia (día 26). La gira finalizará en octubre con un primer concierto en el Bizkaia Arena de Bilbao el 3 de octubre y con la inclusión de una nueva fecha el 10 de octubre en el Roig Arena de Valencia.

Un artista más allá de su música

Hace 25 años Dani Martín se subió por primera vez a un escenario. Desde entonces, se ha convertido en una de las voces más reconocidas del panorama musical español. Pero la figura del cantante madrileño no se relaciona sólo con los escenarios y la música. También se ha convertido en un abanderado de la salud mental en los últimos años, debido a su difícil vida personal.

Uno de los golpes más duros tuvo lugar en el año 2009 cuando Miriam, su hermana mayor, falleció de manera inesperada a causa de un infarto cerebral. En 2021, doce años después, le dedicó "Como me gustaría contarte", una canción donde le narraba a su hermana todas las cosas que habían pasado desde su pérdida.

Concierto Dani Martín / Europa Press

En estos últimos años se ha convertido en un referente en cuanto a la salud mental, reivindicando en varias ocasiones la importancia de hablar sobre ella. De hecho, hace tres años, el artista anunció su retirada temporal de la música con una publicación en redes sociales a causa de estos problemas.

Un regreso triunfal

Tras este periodo inactivo anunció su regreso a la música dos años después con un cortometraje llamado "El último día de nuestras vidas", donde junto a grandes compañeros de la industria hizo una reflexión sobre la manera en la que algunos medios de comunicación tratan la salud mental de los artistas.

Un año después, Dani Martín está más fuerte que nunca, con una gira por toda España que afrontar en la que volverá a hacer disfrutar a todos aquellos que inunden las gradas de sus conciertos. Porque otra cosa no, pero el espectáculo está asegurado.