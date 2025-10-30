La zona magenta de Toledo costará solo 20 céntimos/hora a los trabajadores no empadronados

El Ayuntamiento de Toledo, a través de la Concejalía de Movilidad que dirige Iñaki Jiménez, pondrá en marcha en breve el esperado bono especial de la ORA dirigido a los trabajadores que se desplazan a la ciudad. Este descuento se aplicará en la tarifa de la zona magenta del aparcamiento de Safont.

Esta zona de aparcamiento, denominada "zona magenta" hace referencia al área de estacionamiento creada por el Ayuntamiento de Toledo en octubre de 2024 para optimizar el uso de aparcamientos disuasorios y mejorar la movilidad y la sostenibilidad en la ciudad.

Zona magenta en el aparcamiento de Safont, Toledo / Ayuntamiento de Toledo

La zona magenta de Toledo es gratuita para los residentes empadronados en la ciudad y tiene un coste de 0,40 euros/hora para los no residentes. Este nuevo bono implica una rebaja del 50% sobre el precio ordinario del espacio para los no empadronados. Es decir, el precio final para los trabajadores no residentes será de 20 céntimos por hora, según han confirmado fuentes del Consistorio.

Esta nueva reforma, impulsada por la Concejalía de Movilidad, responde a una demanda insistente tras la controversia generada el pasado marzo por el cambio de modelo en Safont, que desde entonces únicamente es gratuito para los toledanos. El concejal Iñaki Jiménez ha destacado que el objetivo de la medida es "seguir apostando por una movilidad ordenada, justa y sostenible y que facilita el acceso al trabajo y mejora la convivencia entre residentes, trabajadores y visitantes".

Requisitos para obtener el descuento

Para beneficiarse del precio reducido, los interesados deben abonar una tasa anual de siete euros, idéntica a la que pagan los residentes. Además, tendrán que acreditar su situación laboral mediante un certificado de empresa y presentar la documentación del vehículo. Esto se refiere al DNI y la tarjeta de circulación, o en su caso, el contrato de renting o de empresa del automóvil.

Ayuntamiento de Toledo / Ayuntamiento de Toledo

La tramitación se podrá realizar de forma presencial en la oficina de ISAE, ubicada en la calle Salto del Caballo, número 3, o enviando la documentación al número de WhatsApp 607 06 01 66.

Aumento de las plazas "verdes"

Por otro lado, el Consistorio continuará "priorizando" el estacionamiento para los vecinos. En la calle Talavera, un total de 138 plazas de uso general pasarán a ser zona verde, reservada para los residentes. Asimismo, la carretera Navalpino incorporará 14 plazas nuevas en batería, lo que mejorará la disponibilidad de aparcamiento en esa zona.