Borja Bardera ilusiona a la afición: "Lo de hoy debe ser el principio de devolver al Toledo a donde merece. Quiero estar aquí muchos años"

El Toledo cayó derrotado (1-4) frente al Sevilla en un encuentro copero en el que los locales creyeron en el sueño durante 40 minutos. A partir de ahí, el Sevilla hizo notar su poderío ofensivo e hizo gala de una gran efectividad que le hace avanzar hacia la segunda ronda de Copa del Rey.

Borja Bardera lo tiene claro, "esto es el inicio de devolver al Toledo a donde merece"

En la rueda de prensa posterior al partido, el míster Bardera afirmó orgulloso que "el arrebato duró más de 20 minutos, hemos hecho lo que queríamos, mantener nuestro ADN, y le hemos complicado el partido para el Sevilla y generarle estrés. Me voy muy contento con el equipo y es el inicio de devolver al Toledo al fútbol profesional en unos años y ojalá que conmigo como entrenador".

El gol de Brunet, en el 17 de juego, para él fue "lo que buscábamos. Teníamos el objetivo de tener un saque de esquina en los primeros 10 minutos y tuvimos dos. El inicio fue tal y como lo hablamos con los jugadores".

Este encuentro, en el que el Toledo compitió de tú a tú a un heptacampeón de la Europa League, puede marcar un antes y un después en la temporada, y Bardera lo tiene claro: "Siento que estoy donde quiero estar y quiero continuar aquí muchos años. Deseo poner mi granito para vivir muchas noches como esta".

En este duelo de entrenadores, confesó que Matías Almeyda, entrenador del Sevilla, se dirigió a él tras finalizar el partido para "felicitarme como entrenador. Me dijo que él empezó como yo, siendo temerario, le gustó mucho la energía del Toledo".

"Tengo una sensación de responsabilidad con la afición"

Más allá del aspecto deportivo, la afición se entregó al equipo durante los 90 minutos, con cerca de 7.000 almas que arroparon al Toledo en el Salto del Caballo. En la previa del encuentro, muchos aficionados nos contaban de quién se acordaban en un partido histórico como este. "De los que ya no están" fue la frase más repetida por ellos, lo que para Borja Bardera es "algo que me hace pensar en la responsabilidad que tenemos todos los días. Nos quedan muchos meses de competición y tenemos que seguir enganchando a la gente día a día".

Y para finalizar, lanzó un 'dardito' sobre el estado del césped del estadio: "hoy estaba fenomenal. No sé quién se encarga de ello, pero tiene que estar así siempre, no solo hoy. Había líneas rectas y todo", bromeó entre risas pero solicitando seriamente que el club revise el estado del mismo.

Matías Almeyda "alucinó" con la afición toledana

El inicio del encuentro sorprendió a todos. Era de esperar la energía que mostraron los de Bardera, pero superó todas las expectativas. Almeyda, sobre estos primeros compases de partido, afirmó que "me lo esperaba porque yo también jugué en categorías inferiores y sé la ilusión que hace jugar contra un rival de entidad superior". "No importa cuánto dinero se gaste, sino cuántas ganas se tengan". Una frase que resume lo que intentó el Toledo, que tuvo muchas ganas.

Matías Almeyda felicitó a la afición y equipo toledano / Juan Luis Martín

Y 'el Peludo' tuvo incluso palabras de felicitación para los toledanos: "felicito a los aficionados del Toledo, me gustaron los cánticos que les hicieron apoyándoles. El fútbol es una fiesta y hoy eso se vivió aqui".