¿Habrá noche toledana para el Sevilla? Sigue el Toledo - Sevilla de Copa del Rey en directo

Afición sevillista en la Copa del Rey / Juan Luis Martín

Ambos equipos se van a vestuarios, ¡apenas 15 minutos para el arranque!

Ovación absoluta del Salto del Caballo a los suyos, que terminan el calentamiento y se marchan a vestuarios, ¿habrá noche toledana para el Sevilla?

Gran presencia de los aficionados de Nervión, que han llenado la parte visitante.