En Directo
FÚTBOL
¿Habrá noche toledana para el Sevilla? Sigue el Toledo - Sevilla de Copa del Rey en directo
Los locales sueñan con repetir aquella noche del 13 de diciembre del año 2000 en la que eliminaron al Real Madrid, y el Sevilla se quiere "hacer fuerte en esta competición"
Apenas veinte minutos para el comienzo del encuentro de primera ronda de Copa del Rey (1/64) entre Toledo y Sevilla, un partido histórico para el club castellanomanchego, que vuelve a disputar la competición copera, algo que no hacía desde la 2016/17, cuando recibió al Villarreal en casa.
Borja Bardera pidió recientemente a la afición "reventar el Salto del Caballo", y así será. Habrá llenazo absoluto y los aledaños del estadio ya están rodeados de aficionados toledanos, que sueñan con vivir una noche grande.
Ambos equipos se van a vestuarios, ¡apenas 15 minutos para el arranque!
Ovación absoluta del Salto del Caballo a los suyos, que terminan el calentamiento y se marchan a vestuarios, ¿habrá noche toledana para el Sevilla?
Gran presencia de los aficionados de Nervión, que han llenado la parte visitante.
Los aficionados del Toledo creen en pegar el 'campanazo copero'
No lo dudan ni un segundo. "Tenemos posibilidades" o "vamos a eliminarles" son algunas de las declaraciones de los aficionados toledanos.
Saltan ambos equipos a calentar; ambiente hostil para los visitantes
Salieron antes los de Almeyda, con una sonora pitada por parte de la afición que ya llena el Salto del Caballo.
Los locales ya calientan con el ánimo de los suyos, que están volcados y decididos a hacer historia. Menos de media hora para que arranque el encuentro.
Las gradas comienzan a llenarse y el césped, aparentemente, en buen estado
Así se encuentran las gradas del estadio toledano a 40 minutos de que comience el encuentro: prácticamente repletas.
Había quejas por parte del conjunto sevillista sobre el estado del césped y, aparentemente, luce en buen estado. Veremos cómo evoluciona durante el transcurso del partido.
¡Ya hay alineaciones de Toledo y Sevilla!
Los locales saltarán al terreno de juego con: Christian en portería, Stevens, David Luna, Sergio Nanclares, Nader Ghabbour, José Luis Sotos, Luis Molina, Friaza, Gonzalo Saiz, Neco Rubayo y Sergi Brunet.
Matías Almeyda hace muchos cambios y apuesta por: Nyland en portería. Defensa de cuatro para Kike Salas, Ramón Martínez, Joaquín Martínez y Juanlu. Centro del campo formado por Januzaj, Manuel Bueno y Gerard Fernández. Arriba, Ejuke, Alfonso González y en la punta de ataque Akor Adams.
Llega el Toledo al Salto del Caballo: recibimiento eufórico al autobús
El recibimiento es espectacular para los de Borja Bardera. Más de 7.000 almas les animarán durante todo el encuentro.
¡Menos de dos horas para el comienzo del encuentro!
Todo preparado en el Salto del Caballo. En breves, llegaran los autobuses de Toledo y Sevilla al estadio. La afición toledana sueña "con otra noche histórica" y los primeros aficionados empiezan a entrar en el estadio.
