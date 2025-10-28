Toledo homenajea a sus mayores con una semana de actividades y la primera Gala “Huellas de Toledo"

Toledo dedica estos días su XV Semana de las Personas Mayores, una cita ya consolidada en el calendario municipal que busca rendir homenaje a quienes han contribuido al desarrollo y la memoria viva de la ciudad. Desde ayer lunes 27, y hasta el viernes 31 de octubre, el ayuntamiento ha organizado una amplia programación que abarca desde actividades, visitas turísticas o espectáculos de música dirigidas a los mayores toledanos.

Organizada por la Concejalía de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores, esta semana pretende fomentar el envejecimiento activo y combatir la soledad no deseada, poniendo en valor el papel esencial de las personas mayores en la vida social, cultural y afectiva de Toledo.

Mientras que esta tarde tendrá lugar la actuación musical-baile del grupo “Zambra, raíces y embrujo” para los residentes de la residencia Virgen Blanca y mañana está prevista una excursión a Faunia para los usuarios de la Residencia Social San José, el primer plato fuerte de esta edición tendrá lugar el jueves 30.

Novedad de esta edición: la celebración de la primera Gala del Mayor "Huellas de Toledo"

La principal novedad de este año: la I Gala del Mayor “Huellas de Toledo". En ella se rendirá homenaje a aquellas personas mayores que destaquen por su labor o aportación a la ciudad. Tendrá lugar en el Centro Cultural San Marcos y los galardonados se darán a conocer en los próximos días.

La Semana del Mayor arrancó ayer con la visita guiada a Ávila / Ayuntamiento de Toledo

Por último, para clausurar la XV Semana de las Personas Mayores, la Concejalía de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores ha programado un encuentro de convivencia música y degustación de vino español en el Restaurante Venta de Aires. Un evento que tendrá lugar a partir de las 18:00 horas para cerrar una semana en el que se vuelve a incidir en la importancia de cuidar a nuestras personas mayores.

Programación XV Semana de las Personas Mayores en Toledo

Las inscripciones para la mayor parte de las actividades están abiertas en la página web municipal, y se anima a todos los mayores de Toledo a sumarse a esta semana festiva y enriquecedora.

Tras las dos primeras actividades celebradas ayer lunes —visita guiada a Ávila y la ruta guiada 'Toledo desvelado'— aún quedan cuatro días por delante. La programación completa de la Semana de las Personas Mayores es la siguiente:

Martes 28 de octubre

Visita guiada 'Legado Romano': 12:00 horas. Punto de encuentro: Termas romanas (Plaza Amador de los Ríos, 3). Dificultad: media

Actuación musical de baile a cargo del grupo 'Zambra, raíces y embrujo'. Residencia de personas mayores Virgen Blanca de Toledo. Entrada libre hasta completar aforo

Miércoles 29 de octubre

Excursión a Faunia para residentes de la Residencia Social San José de la Excma Diputación Provincial: 10:00 horas

Jueves 30 de octubre

Visitas guiadas a la catedral de Toledo: 11:00 y 12:00 horas

Gala del Mayor 'Huellas de Toledo'. Centro Cultural San Marcos

Viernes 31 de octubre