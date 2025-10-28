La efectividad sevillista termina con el sueño copero del Toledo, que se lo creyó durante 40 minutos: Toledo 1 - Sevilla 4

Toledo y Sevilla se vieron las caras en la primera ronda de Copa del Rey (1/64) en el Salto del Caballo, en lo que fue un encuentro histórico para los locales, que no disputaban la competición desde la 2016/17, cuando recibieron al Villarreal en casa, y para el Sevilla era un partido importante, ya que, en un año sin competiciones europeas, quiere hacerse fuerte en la Copa.

A los locales les arroparon 6.648 almas que llenaron el Salto del Caballo, y el comienzo de los de Borja Bardera fue inmejorable: a punto estuvo Luis Molina de adelantar al Toledo con un disparo raso en el minuto 2 de juego, pero la zaga visitante lo desvió a saque de esquina. Dos córneres en tres minutos volvieron completamente loca a la afición local, que empujó a los suyos hacia el primer gol que llegaría solo unos minutos más tarde.

Un inicio de partido espectacular del Toledo al que el Sevilla no tardó en responder

Tras los primeros cinco minutos de partido en los que la presión toledana asfixió a los de Almeyda, los visitantes se hicieron con la posesión. Aunque pronto respondió el Toledo de nuevo, en el 17 de juego Sergi Brunet aprovechó la indecisión de la zaga sevillista en un saque de esquina y con un flojo disparo logró el 1-0 para batir a Nyland. La afición local enloqueció con el primer tanto, y el Sevilla se encontraba sin ideas y sorprendido en el terreno de juego.

La grada estalló con el 1-0 de Brunet / Ismael Herrero / EFE

Pero no le vino precisamente mal al Sevilla, que despertó con el gol de los locales. Tan solo tres minutos más tarde, en el 20, aprovechó un gran contraataque que finalizó Peque tras regatear al guardameta rival y colocar el empate a uno en el marcador. El inicio fue espectacular para el aficionado. Dos equipos que estaban dispuestos a jugar y no especular con el resultado. Más honorable por la parte de los locales, cuatro categorías por debajo que su rival.

Tras el empate hispalense, el encuentro disminuyó en lo que a ritmo de partido se refiere, y fue normal, ya que era impensable seguir el ritmo del inicio del partido.

Cerca de cumplirse la primera media hora de partido, Kike Salas la tuvo con un remate de cabeza en una falta botada por Peque, pero se marchó desviado. El Sevilla se hizo con la posesión de nuevo, pero los de Bardera no cesaron ni mucho menos en presionar arriba para robar la pelota a los de Almeyda. Igualado y disputado partido en el Salto del Caballo.

Una igualdad que no fue igual en las áreas, donde la calidad del Sevilla marcó la diferencia. En el 40 de juego una gran acción combinativa de los visitantes acabó con un gran disparo desde dentro del área que salió de la zurda de Januzaj y que significó la remontada del Sevilla (1-2). El segundo tanto de los de Nervión dejó algo frío al Toledo y su afición. Y de esta manera llegó el descanso en el Salto del Caballo, con cánticos de "sí se puede" de la afición local.

El Sevilla salió a 'matar' el partido en la segunda mitad... y lo logró

Tras el arranque de la segunda mitad, se notó la mano (y voz) de Almeyda en los vestuarios, y el Sevilla fue a marcar y matar el encuentro desde el comienzo. No tardó en lograrlo, con otro zurdazo de Januzaj desde dentro del área y que significó el 1-3 en el 48 de juego. El sueño toledano se volvió prácticamente imposible.

Intentó despertar el Toledo con un gol que le hiciera soñar de nuevo, pero no logró convertir sus acercamientos en jugadas peligrosas y los minutos pasaron hasta llegar al minuto 60, momento en el que el Sevilla finiquitó el encuentro con un tanto de Kike Salas, que remató en el área pequeña tras una buena asistencia de Manu Bueno (1-4).

Kike Salas celebra con los compañeros tras marcar el 1-4 que cerró el partido / Ismael Herrero / EFE

Desde el cuarto tanto sevillista y en los compases finales del partido, no hubo ocasiones peligrosas en el terreno de juego: el Toledo, derrotado físicamente, era incapaz de crear ocasiones peligrosas, y el Sevilla se mostró conforme con el holgado resultado que ostentaba.

El sueño toledano no pudo ser, fue "real" hasta el 40 de juego y el Salto del Caballo soñó con otra gran gesta, pero la efectividad y calidad de un equipo como el Sevilla, cuatro categorías por encima, terminó con el mismo. "Orgullosos de nuestros jugadores", cantaron los aficionados toledanos al final del encuentro.