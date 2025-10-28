"No es un sueño, es una realidad": la afición del Toledo cree en eliminar al Sevilla y pegar el primer 'campanazo copero'

Sueñan con aquel 13 de diciembre del año 2000, cuando un Toledo que se encontraba en 2ª B eliminó al recién nombrado como mejor equipo del siglo XX, el Real Madrid.

Ahora, el Toledo se encuentra en Tercera Federación (como líder del grupo 18, eso sí). Y enfrente tendrá a un Sevilla que, lejos de encontrarse en su mejor estado de forma, es el heptacampeón de la Europa League.

Borja Bardera dio las claves recientemente en EL PERIÓDICO DE ESPAÑA sobre qué es lo que tenía que hacer el club castellanomanchego para eliminar a los hispalenses, y, para él, una de las claves era (y es) "reventar el Salto del Caballo".

La afición ha respondido... ¡y con creces! Habrá 'llenazo' absoluto incluso superando el aforo del Salto del Caballo, que es de 7.000, a lo que habrá que sumarle las 200 almas toledanas que estarán en las gradas supletorias dejándose la garganta por los suyos, por intentar acceder a la siguiente ronda de esta competición que no disputaban desde la 2016/17, cuando recibieron al Villarreal.

"No soñamos, creemos en eliminar al Sevilla porque va a pasar"

Si hay un torneo que ilusiona es la Copa del Rey. En ella, rivales de categorías inferiores y humildes como es el Toledo se enfrentan a rivales de la élite, como es en este caso el Sevilla. Pero eso no intimida ni mucho a los toledanos, que sueñan con eliminar al conjunto dirigido por Matías Almeyda.

"No soñamos porque eso significaría que es inalcanzable, y nosotros creemos en nuestras posibilidades", "0,01 % de posibilidades pero 99,99 % de fe", "no es un sueño, es una realidad" u "hoy caen" son algunas de las declaraciones de varios aficionados toledanos tras ser cuestionados por si sueñan con eliminar al Sevilla.

Algunos, melancólicos y rememorando tiempos anteriores que fueron mejores, se acuerdan de los que ya no están en un partido tan histórico como este para el Toledo; Juan, aficionado, explica que "me acuerdo de los que ya no están y les gustaría vivir esta noche histórica". Otros, como Lucas, se emociona al recordar algunos jugadores míticos del club que se hubieran merecido disputar este encuentro y que jamás lo hicieron.

Por todos ellos, los jugadores que lo dieron todo, por los que ya no están y por este equipo de Borja Bardera que ha vuelto a ilusionar, los aficionados, como les pidió su míster, reventarán el Salto del Caballo. Y sueñan, claro que sueñan con una noche que jamás se olvide en la ciudad.