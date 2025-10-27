Cidoncha, héroe que eliminó al Real Madrid en Copa del Rey, ilusiona a la afición del Toledo: "Tiene posibilidades frente al Sevilla"

La ciudad cuenta las horas para que lleguen las 21:00 del martes, momento en el que Toledo y el Salto del Caballo volverán a vivir un partido de nivel. En este caso, será en la primera ronda de Copa del Rey (1/64) y ante todo un Sevilla, heptacampeón de la Europa League. Un encuentro que para el club hispalense es uno más en su temporada, pero para el club toledano es el partido del año.

Y si para algo sirve el pasado es para recordar los errores que no se deben volver a cometer y lo que se hizo bien, para en este caso sí volver a hacerlo. Por ello José María Cidoncha, exfutbolista del club y que ya eliminó el 13 de diciembre del año 2000 a todo un Real Madrid en segunda ronda copera (2-1), nos ha dado las claves para que el Toledo elimine ahora al conjunto dirigido por Matías Almeyda.

El día que el Toledo eliminó al mejor equipo del siglo XX, contado por su principal protagonista

Cidoncha era central, el Toledo por aquel entonces jugaba en la antigua 2ª B, y el Real Madrid venía de ser campeón de la Liga de Campeones frente al Valencia (3-0), y había sido proclamado el mejor equipo del siglo XX. Aquel 13 de diciembre del año 2000, se vieron las caras Toledo y Real Madrid, en los 1/32 de Copa del Rey.

Él fue el capitán en aquel partido, y nos cuenta cómo se vivieron los días previos al gran encuentro, "en la ciudad se respiraba ilusión, había muchas ganas de que comenzara el partido. A nivel económico también fue vital para el club, recuerdo que fueron semanas de muchos preparativos, de colocar gradas supletorias...".

Explica que "era (y es) toda la ilusión de equipo 'pequeño'. Cuando nos salió en el bombo el Real Madrid no nos lo creíamos, acababan de nombrar al Madrid mejor equipo del siglo XX y era impensable que pudiéramos eliminarles, aunque fuera a partido único".

¿Y como recuerda lo que fue el partido? "Nos salió el partido perfecto. En el minuto 14 marqué yo e íbamos 2-0. Nos recortaron distancias en el minuto 19, pero aguantamos todo el partido. Recuerdo perfectamente cuando marqué el gol que mi hijo que tenía 3 años estaba en la grada y fue un momento brutal... el momento más feliz que he vivido como futbolista".

Momento en el que Cidoncha golpeó la pelota en la frontal del área para marcar el 2-0: el resto es historia / CEDIDA

En el verde se acortan las distancia, al final son 11 contra 11 José María Cidoncha

El Toledo hizo historia. Eliminó al mejor equipo del mundo y, aunque quedó eliminado en la siguiente ronda en el Salto del Caballo frente al Rayo Vallecano, a Cidoncha le sigue "emocionando y mucho".

¿Qué es lo que tiene que hacer el Toledo frente al Sevilla? "Tiene posibilidades"

No lo duda. "Para el Sevilla es un marrón jugar aquí, pero para nosotros no". Y explica que "tanto afición como equipo se tienen que entregar. En el fútbol las distancias se acortan en el césped y este Toledo tiene buena pinta. Estoy seguro de que vamos a tener opciones. Era una fiesta recibir al Real Madrid y tiene que suceder lo mismo frente al Sevilla. El equipo lo va a dejar todo, para muchos será su primera e incluso única vez jugando la Copa del Rey", afirma.

Cidoncha da las claves a la plantilla actual para repetir aquella noche del 13 de diciembre del 2000: "Lo más importante es materializar las ocasiones claras. Además de eso el Toledo tiene que hacerse respetar, ganar los duelos e ir fuerte al choque. Los jugadores se tienen que creer que ellos también son de primera. Y lo que no pueden hacer bajo ningún concepto es encerrarse atrás, porque un equipo como el Sevilla te acribilla".

El Sevilla no está acostumbrado a un partido de 3ª RFEF y eso tiene que aprovecharlo el Toledo José María Cidoncha

Además, el exfutbolista afirma que "veo con muy buenos ojos el proyecto actual de la mano de Borja Bardera. Lo más importante es que le dejen trabajar, tiene muy buena pinta... Y a los jugadores no hace falta ni motivarles para este partido porque ya lo están de sobra". Cidoncha cree y mucho en esta eliminatoria, y anima a todos los toledanos a "dejarse la garganta por los suyos".