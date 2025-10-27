Así será el nuevo cuartel de la Policía Local de Toledo previsto para estrenarse en 2027

Hoy se ha dado el pistoletazo de salida al nuevo proyecto del cuartel de la Policía Local de Toledo. El proyecto, anunciado por el Ayuntamiento de Toledo, marca un paso significativo en la reorganización de los servicios de seguridad en la capital castellano-manchega. El edificio se levantará en la calle Dinamarca, sobre la estructura abandonada de la Casa de la Juventud, y está proyectado para un uso plenamente policial.

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, presentó este lunes el plan definitivo junto a la vicealcaldesa y concejala de Seguridad Ciudadana, Inés Cañizares. “Con este nuevo cuartel damos respuesta a una necesidad que afecta al trabajo diario de los agentes y a la atención ciudadana”, aseguró Velázquez.

Carlos Velázquez e Inés Cañizares saludando a agentes de la Policía Local de Toledo / Ayuntamiento de Toledo

Un proyecto que, después de veinte años de demoras, es "un acto de justicia que la Policía Local tenga unas nuevas dependencias. Devolver la dignidad de unos espacios a unas personas que no solo ejercen su trabajo cuando tienen el uniforme sino las 24 horas del día", seguía el alcalde de la capital toledana.

El nuevo cuartel: dimensiones y funciones

El presupuesto estimado ronda los dos millones de euros, con licitación prevista para finales de 2025 e inicio de obras a comienzos de 2026, y un plazo de ejecución de aproximadamente 18 meses. El cuartel tendrá una superficie construida de 2.183 metros cuadrados en tres plantas escalonadas más una zona más baja en el exterior de la parcela, lo que permitirá disponer de hasta 47 puestos de trabajo en diferentes salas y despachos y una zona de atención al ciudadano mucho más amplia.

El cuartel se levantará en el edificio inacabado que iba a ser la Casa de la Juventud / Ayuntamiento de Toledo

La obra, llevada a cabo por el arquitecto Emilio Javier del Barrio Morón, contará con un auditorio con capacidad para un centenar de personas, gimnasio, aparcamiento con puntos de recarga para vehículos eléctricos, zona para la unidad canida, así como espacios específicos para atención al público, detenidos y víctimas. "Tiene tres plantas y vimos desde el principio en cuanto a tamaño y ubicación que encajaba para convertirse en cuartel de la Policía y nos pusimos manos a la obra", aseguró el arquitecto.

Según ha explicado el arquitecto de la EMSV, “está todo pensado, con las tecnologías que hacen falta, con la sala de pantallas del 902, para que sea un cuartel que dure muchos años”.

Además, el nuevo cuartel fusionará físicamente en una misma zona, los fiscales, la Patrulla Verde, la Unidad de Seguridad Ciudadana, la UFAM y los agentes dedicados al seguimiento del VioGén, en una nueva Unidad de Acción Social.