Borja Bardera, entrenador del Toledo, avisa al Sevilla: "Vamos a ir a ganar y la afición tiene que reventar el Salto del Caballo"

A escasas 24 horas de que Toledo y Sevilla se enfrenten en el Salto del Caballo en la primera ronda de Copa del Rey (1/64), Borja Bardera, entrenador del club castellanomanchego con 33 años, afirma estar "tranquilo". Y no es para menos, después de ganar en la pasada jornada 6 a 1, media docena de goles que el Toledo no registraba desde el 9 de mayo de 2021.

Llega como líder del grupo 18 de Tercera Federación, pero enfrente tendrá a un Sevilla que, lejos de encontrarse en su mejor estado de forma de los últimos años, está cuatro categorías por encima.

Bardera explica que "en el cuerpo técnico estamos tranquilos, para nosotros es un paréntesis antes de volver a jugar liga este fin de semana. Los que están nerviosos son los jugadores, que son los que estarán en el césped". Y matiza, "el sorteo fue hace tres semanas y las entradas se agotaron hace bastante... eso como jugador te pone muy inquieto, pero para bien".

Este partido es una ilusión enorme a todos los niveles Borja Bardera — Entrenador del Toledo

"He hablado con los jugadores y les ofrecí dos opciones de juego... y han decidido ir a por el partido"

No esconde nada, y nos cuenta cómo ha planteado la eliminatoria de Copa del Rey con su plantilla, formada por 25 futbolistas, "hemos hablado de que tenemos dos opciones: seguir igual como nosotros jugamos, yendo hacia arriba y sin replegarnos, o cambiar la dinámica y jugarle al Sevilla de otra forma. Han decidido ir a ganar el partido. Esto nos saldrá o muy mal, con una derrota holgada, o una victoria épica, como ya hicimos frente al Real Madrid en el año 2000".

A raíz de decidir con sus jugadores ir a por el partido, confiesa que les ha pedido cuatro cosas que tienen que cumplir en el Salto del Caballo:

"Compromiso a nivel ofensivo

También a nivel defensivo

Concentración a nivel parado

Y mucha competitividad".

Explica que "me han prometido esas cuatro cosas y a partir de ahí necesitamos que nos salga el partido perfecto y que el Sevilla pierda un poco la concentración con el partido que tienen este fin de semana frente al Atlético de Madrid".

"Espero un Sevilla más destructor que constructor"

El entrenador original de Ávila explica que no espera que el conjunto dirigido por Matías Almeyda proponga un plan constructivo, sino "más bien destructor, creo que van a esperar a nuestros fallos defensivos, no les hace falta proponer un plan de partido, buscarán espacios y aprovechar nuestros errores".

Y afirma contundente que "al Sevilla no le hace falta quitarnos el balón para lograr un resultado aplastante".

Lo que más me preocupa es la rapidez que tiene el Sevilla arriba, porque nosotros defensivamente no somos muy veloces Borja Bardera

Y para él, las claves de esta eliminatoria de Copa del Rey, van a ser las siguientes:

"El inicio del partido , cómo salgamos de sobreexcitados

, cómo salgamos de sobreexcitados Cómo encajemos los golpes

La forma en la que nos comportemos cuando perdamos el balón".

Habrá 4-5 cambios con respecto al partido del sábado, y manda un mensaje a la afición

Apenas habrá una diferencia de 70 horas desde el partido en el que el Toledo ganó 6-1 al Sonseca con su enfrentamiento frente al Sevilla, y por ello Borja Bardera nos cuenta que "va a haber entre 4 y 5 cambios en el once. Tenemos una plantilla extensa y nos lo podemos permitir".

Para él, no es su partido más importante, pero sí el más emocionante... y manda un claro mensaje a la afición toledana: "igual tenemos un 0,5 % de posibilidades de eliminar al Sevilla, pero tenemos que explotar la baza de tener a 7.000 espectadores en el Salto del Caballo. No sé si la energía nos durará 5 o 20 minutos, y es cuando flaqueemos cuando necesitaremos la fuerza de los nuestros. Tienen que reventar el Salto del Caballo", concluye ilusionado. Y la afición está respondiendo con creces: tras colgar el cartel de 'no hay billetes', el club añadió gradas supletorias, y se han vuelto a agotar. Habrá llenazo, más si cabe.

Toledo y Sevilla se han enfrentado en cuatro ocasiones... y el precedente es favorable para los toledanos

Las cuatro veces en las que se han visto las caras ambos equipos han sido en Segunda División:

La primera fue el 14 de diciembre de 1997 , con victoria para los hispalenses 2-0

, con En el partido de la segunda vuelta de esa temporada, el 26 de abril de 1998 , ganó el Toledo 1-0

, En la siguiente temporada, el 1 de noviembre del 98 , volvió a ganar el Toledo, 2-0

, volvió a ganar el Toledo, Y en la última ocasión en la que se enfrentaron, el 4 de abril de 1999, empataron 2-2 en el Ramón Sánchez Pizjuán

Ahora, 26 años más tarde, se vuelven a ver las caras... y el Toledo está decidido a hacer historia.