¿Por qué se quedaron sin agua potable hasta 14 municipios de Toledo en el último mes?
El agua potable ha sufrido importantes cortes en diferentes municipios de Toledo durante todo el año, con una explicación y solución
Desde hace años, el agua potable es un problema recurrente para los municipios de Toledo. Es habitual que se prohíba su consumo o utilizarla para cocinar porque no cumple con los niveles de salud que marca la normativa europea. Solo se puede utilizar para lavar la ropa (aunque puede tener otro color y manchar) o ducharse.
La última localidad en sumarse a los cortes de agua fue Quero, pero no es la única de 2025. Entre septiembre y octubre, se limitó el consumo en los municipios de la Mancomunidad del Río Pusa y la del Río Frío. En abril de este año, le tocó a la Mancomunidad Cabeza del Torcón.
¿Por qué no había agua potable en estos municipios de Toledo?
El problema en común de estos municipios es el desabastecimiento del agua en las presas o embalses que les dan suministro. Al bajar el nivel, aumentan la concentración de sustancias perjudiciales para la salud.
Los cortes de agua ocurren con frecuencia porque las potabilizadoras están configuradas para un nivel de microorganismos inferior al que se da con sequía y sufren averías limpiando el agua.
Una potabilizadora es un complejo que se encarga de someter el agua superficial o subterránea de un embalse o un río. Se somete a varios procesos con la finalidad de garantizar que es apta para el consumo y uso en las actividades diarias de la población. Recolecta el agua y se lleva a los tanques, donde pasa por unas rejas. Ahí ocurre la coagulación, cuando se eliminan los grandes grumos como algas. Después, el flóculo cae al fondo del tanque sedimentador, con la finalidad de remover las partículas sólidas.
Todo lo que hay que saber sobre el agua potable en estos municipios de Toledo
- ¿Cuánto puede durar esta situación? Este tipo de situaciones son predecibles. Si el corte es por una avería de la potabilizadora, dependerá del tiempo que se repare. En cambio, cuando el agua está en malos niveles, los municipios tendrán que estar pendientes de los resultados de los análisis y puede que no vuelva a la misma vez en todos.
- Con todo lo que ha llovido, ¿cuál es el problema? Que llueva no quiere decir que haya agua para consumir. Si hay lluvias torrenciales o el agua cae con fuerza, también puede ocurrir que mueva el fondo del embalse y haga subir las sustancias no beneficiosas y estén más presentes en los análisis.
- ¿Para la cantidad del agua es igual de mala la sequía como la lluvia fuerte? Sí. Cuando hay sequía, la concentración de sustancias puede ser superior y que esté más presente en el agua. A la vez, la lluvia fuerte hace que se remuevan las aguas y necesites exámenes exhaustivos, sobre todo si no funciona la potabilizadora.
- ¿Y si como parece continua sin llover? Una de las soluciones es mejorar o cambiar los filtros de las potabilizadoras. Están adaptadas a los niveles usuales del embalse y quizás necesitan un refuerzo para limpiar el agua.
Rubén Sobrino es el director de Infraestructuras del Agua de Castilla- La Mancha y explicó a La CRónica de Toledo esta situación. Aseguró que es una situación normal. Aunque haya ocurrido en esta ocasión, no significa que se vaya a repetir o que el agua de sus municipios no sea buena para el consumo el resto del año.
Posiblemente, se haya dado por la avería en la potabilizadora y los niveles de hierro no sean tan alarmantes como puede parecer. Simplemente, se necesitan unos filtros más potentes para el agua.
¿Cuál es el problema de cada municipio de Toledo con el agua potable?
- Mancomunidad Río Pusa. Los municipios de esta mancomunidad no podían consumir o cocinar con el agua del grifo por una alta concentración de hierro, unida a una avería en la potabilizadora por la que no podía eliminar los excesos. En total, fueron más de 9.000 personas afectadas. Esta situación se mantuvo durante dos semanas en los que vecinos no podían beber de esa agua o cocinar. No es la primera vez que les ocurre en los últimos años.
- Mancomunidad Río Frío. En el caso de este conjunto de municipios, la falta de agua potable fue por la sequía. En concreto, ocurrió en tres localidades: Sevilleja de la Jara, Campillo de la Jara y Aldeanueva de San Bartolomé. Se tuvo que hacer un cambio de suministro a la presa de San Vicente por el desabastecimiento en la suya. La presa de Río Frío abastece a otros dos municipios, La Estrella y La Nava de Ricomalillo, pero no se enfrentaron a los mismos problemas que los anteriores. Por la bajada del caudal, ya en 2024 se quedaron sin agua para el consumo y menos de un año después ocurre de nuevo. También en esa ocasión se recurrió a la presa de San Vicente para abastecer a los vecinos.
- Quero. En este municipio toledano se prohibió el consumo del agua la semana pasada. Los últimos análisis del agua potable detectaran niveles de nitratos por encima de los límites permitidos para el consumo humano, superior a los 50 miligramos por el litro, como marca la normativa europea. Se recomendó a los vecinos un buen abastecimiento de agua embotellada a los vecinos.
