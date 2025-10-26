Noelia Gutiérrez es la primera árbitra de Toledo que pitará en un mundial: "Voy a hacer historia"

Toledo puede presumir de un nuevo logro deportivo. En un mundo que muchos consideran de hombres, Noelia Gutiérrez ha llegado para romper barreras de todos los géneros. En noviembre, se convertirá en la primera árbitra toledana en pitar en un mundial, concretamente el primero de fútbol sala femenino de la historia.

Desde el 21 de noviembre hasta el 7 de diciembre, Filipinas celebra este hecho histórico del fútbol sala femenino. Será la única española en la cita y una de las ocho europeas.

Cómo afronta Noelia Gutiérrez pitar en un mundial

En declaraciones a La CRónica de Toledo reconoció estar orgullosa y muy feliz por este hecho, que llega después de 12 temporadas pitando. Siente que: "voy a hacer historia, voy a abrir camino" y no es el primer logro del que puede presumir.

Lo considera un medio para inculcar los valores que ella cree que el deporte y el arbitraje deben tener. El esfuerzo, compromiso y la perseverancia, trabajando a la vez el compañerismo y la confianza en uno mismo, son los pilares que le han llevado a triunfar en su carrera.

Noelia Gutiérrez será la única árbitra española en el mundial de futbol sala femenino / Imagen cedida por Noelia Gutiérrez

Con mucha ilusión y responsabilidad afronta este reto para el que lleva trabajando desde hace meses. Hasta el punto de que no ha participado en ninguna de las carreras populares de Toledo, de las que tanto disfruta durante el año, afirma que se está cuidando más que nunca para darlo todo en el campo. "Mundial suena a abismo, pero dejar a España en un buen lugar es el principal objetivo", explicó .

En el resto de la temporada también trabaja muy duro para llegar a lo más alto. Aumentar la confianza en uno mismo también es "clave" para que los días malos "no le frenen".

A pesar de lo que muchas personas piensan, un árbitro necesita mucha formación para pitar en la élite. En el caso de Noelia Gutiérrez, trabaja con profesionales técnicas de concentración, para no salirse del partido. "Entreno incluso más que los jugadores, porque al esfuerzo físico sumo el psicológico", explica.

¿Cómo ve Noelia el deporte en los jóvenes o en los pueblos?

El comportamiento de los padres y la grada con los árbitros no es el mejor. Noelia Gutiérrez ha notado que tras unas temporadas en las que el respeto era total, desde hace tres o cuatro años, la presión ha vuelto al arbitraje en forma de malas formas, motivada en gran medida por el comportamiento que ven de los futbolistas profesionales en algunas declaraciones. También considera que los desprecios son más habituales y peores en fútbol que en fútbol sala.

Noelia Gutiérrez es la primera árbitra toledana en un mundial / Imagen cedida por Noelia Gutiérrez

Sobre todo en los pueblos pequeños y con 15 o 16 años. Cuando los jóvenes tienen esa edad, se encuentran en un momento clave para determinar su carrera futbolística y la presión aumenta. En los pueblos pequeños, en ciertos momentos de la temporada, cuando no se juegan nada, es más común vivir episodios difíciles y de tensión contra los árbitros.

A Noelia le gustaría transmitir buenos valores en los partidos que pita. Ve a los pequeños presionados, compitiendo con agobio y sin disfrutar en el campo. Le gustaría que todo el mundo se relajara para poder vivir de verdad como debe ser este deporte, para una mejor convivencia entre todos.