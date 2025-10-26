Conoce a Ángeles Carmona, la "mujer Quijote" que actúa en las calles de Toledo desde hace 10 años

Cualquiera que haya pasado por la plaza de Zocodover una mañana desde 2016 se la ha podido encontrar. De primeras, llama la atención por su vestimenta y apariencia de locura, tal como Don Quijote. Te atrapa cuando empiezas a escuchar lo que dice por su micrófono y terminas sonriendo con sus ocurrencias.

Así son las interpretaciones de Cervantes de Ángeles Carmona. Las personas le dan las gracias por lo que hace y por impresionarlos. Valoran que algo en 2025 les sorprenda y, en declaraciones a La CRónica de Toledo, reconoce que es lo que más le llena de su obra.

Ángeles Carmona vive solo de lo que le dan en la calle interpretando al Quijote

Ángeles Carmona siempre ha trabajado de actriz, tenía una compañía de teatro con la que recorría pueblos pequeños y ayuntamientos. Se dio cuenta de que en la calle podía ganar más dinero, quiso probar suerte y la experiencia es inmejorable.

Ángeles Carmona vive solo de de lo que le dan los visitantes en el cazo / Imagen cedida por Ángeles Carmona

Aunque las primeras veces tenía miedo, le puso la mejor actitud y se antepuso a todo y a todos. Vive solo de lo que le dan en el cazo los transeúntes y lo hace feliz porque hace lo que le gusta. Se dedica solo a lo que le apasiona y para ella no hay mayor triunfo.

Se mantiene del dinero que le echan vecinos o turistas en el cazo. Con las actuaciones en la calle vive y es su único trabajo. Está unas cinco horas en la plaza de Zocodover e interactúa con todos los que van pasando por esa zona tan transitada, muchos le agradecen lo que hace.

Vive "apretada, pero feliz, porque hago realmente lo que más me gusta". La "mujer Quijote" asegura que está dispuesta a morirse debajo de un puente mientras lo haga haciendo lo que más le gusta. Es consciente de que no tiene tantas facilidades económicas, pero puede vivir tranquila y está muy orgullosa de su estilo de vida, lo hace encantada. Le compensa más así que cuando se recorría los pueblos.

Ángeles Carmona lleva más de 30 años en Toledo

Ángeles valora de Toledo lo acogedora que es la gente en Toledo y le gustaría que ese carácter lo tuvieran en otras ciudades. Antes de llegar a la ciudad, escribió la obra 'Visiones de Margarita de Navarra' y parte transcurría en la capital manchega. Años después, la vida quiso que acabara en su hogar.

Ángeles Carmona lleva más de 30 años en Toledo / Imagen cedida por Ángeles Carmona

Ella adaptó la obra de Cervantes para hacerle llegar a todo el mundo los capítulos "que les interesan del Quijote". Es decir, el caballero y Sancho Panza viviendo sus aventuras. Desde las 10 hasta las 14 (o hasta lo que el cuerpo aguante, como dice) cada día la disfrutan vecinos y turistas, mientras da todo por ella por impresionar al grupo.

Probó otros personajes antes, como la Celestina, pero necesitaba uno activo que atrapara a la gente y el Quijote lo consiguió de pleno. Paseando por la calle vio una huevera de cartón y tuvo claro que era la armadura perfecta. Ahora quiere probar otros inventos nuevos, como un teclado de ordenador, para traerlo al presente.

Además, ha hecho un libro que es una adaptación‑extracto y guía de la primera parte de 'El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha'. La autora ha adaptado el texto con un criterio teatral: busca reducir la obra original, eliminar extensas descripciones, episodios secundarios, para quedarse con la acción esencial. Lo tiene disponible en diferentes idiomas, como inglés o francés, además de español.

Ángeles Carmona considera milagroso vivir de lo que consigue en la calle. Está muy contenta de haber tomado la decisión, porque si no te dedicas a lo tuyo: "Si no lo hago, lo mejor de mí se pierde y lo importante es tener lo mejor de ti".