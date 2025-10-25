Los mejores planes para hacer en Toledo en Halloween y vivir una experiencia de miedo

Es esa época del año y todas las ciudades se preparan para celebrar. Ya estamos a mediados del mes de octubre, identificado con la conocida spooky season, que desemboca en una de las festividades más especiales y celebradas del año, Halloween. Cada ciudad, distrito, barrio o casa se prepara de distintas maneras para la llegada de la Víspera de los Santos y Toledo no se queda atrás.

La concejalía de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores, a través del Plan Corresponsables, ofrece una serie de actividades gratuitas para las familias el 31 de octubre, día no lectivo para los estudiantes. Estas actividades, que se dividen en distintos grupos de edades, forman parte del compromiso del Ayuntamiento de Toledo con la igualdad de oportunidades, la inclusión social y la conciliación de la vida familiar y laboral. Por ello, las familias que quieran pueden inscribirse de manera gratuita a través de la página web municipal, accediendo al apartado de Servicios Sociales. La iniciativa busca apoyar la conciliación familiar y ofrecer alternativas educativas y lúdicas para niñas, niños y adolescentes de distintos barrios de la ciudad.

Actividades del Plan Corresponsables

Todas las actividades están programadas por barrios. Concretamente, en el Centro Cívico de Palomarejos, se celebrará "Halloween sin cole", un taller pensado para menores de 3 a 12 años de 9:00 a 14:00 horas, con posibilidad de ampliar el horario desde las 7:30 horas. El objetivo es que los participantes puedan disfrutar de juegos, dinámicas y actividades lúdicas con temática de Halloween, fomentando la creatividad y la socialización en un entorno seguro y divertido.

Actividad "Halloween sin cole" / Ayuntamiento de Toledo

En el centro de Día Paideia, en el barrio de Santa María de Benquerencia, se celebrará la "Mañana terrorífica", dirigida en este caso a niños de entre 8 a 12 años. Este taller propone actividades de maquillaje, disfraces y manualidades, ofreciendo una experiencia entretenida en torno a la tradición de Halloween. El horario de esta actividad también es de 9:00 ha 14:00 horas.

Actividad "Mañana terrorifica" / Ayuntamiento de Toledo

Por otro lado, en el centro cívico de Valparaíso, tendrá lugar el "Espacio Halloween Art. 2025", un espacio creativo que está destinado a menores de 6 a 12 años y permitirá desarrollar su imaginación y habilidades artísticas mediante talleres plásticos inspirados en la temática de Halloween. En este caso, la actividad comenzará a las 8:30 y terminará a las 14:30 horas, durando una hora más que las anteriores.

Actividad "Halloween art" / Ayuntamiento de Toledo

En cuanto al barrio de Azucaica, allí se celebrará el "Escape Room Halloween", una propuesta de aventura y misterio para jóvenes de 12 a 16 años, que podrán participar en un escape room tematizado, fomentando el trabajo en equipo, la resolución de problemas y la diversión. La actividad durará 60 minutos, en la que los participantes tendrán que resolver cinco misiones para poder salir de la sala.

Actividad "Escape Room" / Ayuntamiento de Toledo

El programa se dirige de manera preferente a aquellas familias que cumplan con los criterios específicos del Plan Corresponsables, entre los que se incluyen hijos menores de mujeres de violencia de género; familias monomarentales y monoparentales; mujeres con acreditación del grado de discapacidad; personas en riesgo de exclusión social y unidades familiares con otras cargas de cuidado, como mayores convivientes.

Ruta tematizada en Toledo

Otra actividad que se podrá disfrutar en Toledo es una ruta con un espectáculo especial de Halloween. En este caso, la actividad es realizada por la empresa "Paseos Toledo Mágico" y tiene un coste de 20 € por persona. La ruta se puede realizar el sábado 25, el propio viernes 31, y el sábado 1 de noviembre. Cuenta con una duración de algo más de una hora y media y su salida está estipulada para las 19:00 horas.

Durante los días mencionado anteriormente la empresa ofrece una ruta especial en la que el evento será algo más que una simple visita, ofreciendo el acceso privado a un emblemático y majestuoso espacio del Casco Antiguo de Toledo, donde un espectáculo inquietante y misterioso tomará las riendas de la actividad, para sumergirte totalmente en la atmósfera tenebrosa y fascinante de la Noche de Halloween. Además, durante la hora y 45 minutos que dura la ruta se realizará una visita guiada por el "Toledo de los muertos", acompañado por la audición de varias psicofonías grabadas en el caso antiguo de Toledo. Las reservas se pueden hacer a través de su página web o por WhatsApp.