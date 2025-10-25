DUDAS
Así cambia la hora de amanecer y atardecer en Toledo a partir del cambio de hora del domingo
Cuando se produzca el cambio de hora, el primer efecto visible será que amanecerá antes, pero también anochecerá antes
En la madrugada de este sábado al domingo se producirá en España el cambio de horario, que se traducirá en el retraso de una hora en los relojes. Cuando el reloj marque las 3:00 de la madrugada, habrá que atrasarlo hasta las 2:00, por lo que ese día tendrá una duración mayor, de 25 horas.
Aunque cada año se especula con que será el último cambio de hora, lo cierto es que, desde la Sociedad Española de Sueño (SES), abogan porque así sea desde este mismo 2025, ya que, según la evidencia científica, "el horario de invierno promueve un ritmo biológico más estable que el de verano".
Lo primero que notaremos es que amanecerá antes
Cuando se produzca el cambio de hora, el primer efecto visible será que amanecerá antes, pero también anochecerá más temprano. Actualmente, la salida del sol se produce en torno a las 8:00 de la mañana, y se pone pasadas las 19:30 horas. Sin embargo, a partir de este domingo, 26 de octubre, se adelantará casi una hora: amanecerá a las 07:39 y atardecerá poco después de las 18:00 horas.
Este es precisamente uno de los aspectos más criticados: que las tardes se acortan y parece que se aprovechan menos, lo que puede provocar en muchas personas irritabilidad, falta de concentración, bajo rendimiento laboral e incluso insomnio, especialmente en quienes ya tienen problemas de sueño.
Las discusiones de cada año
¿Recomiendan los médicos el cambio de hora? No. De hecho, apuestan a que este sea el último cambio de horario. Y así lo piden a algunas administraciones públicas.
Puestos a elegir, los expertos creen que el horario de invierno sería mejor: dicen que el horario de invierno promueve un ritmo biológico más estable que el del verano, algo que contribuye a mejorar el rendimiento intelectual y ayuda a disminuir la aparición de enfermedades como las cardiovasculares, la obesidad, el insomnio y la depresión. Y sería el más beneficioso para los grupos más vulnerables. Los más perjudicados son las personas con problemas para dormir y los niños: insomnio, somnolencia, irritabilidad y problemas de memoria durante los primeros días.
La receta para llevarlo bien: los expertos recomiendan hacer deporte por la mañana temprano, incluso antes de ir a trabajar, y cenar temprano para que nuestro cuerpo se acostumbre a este horario que es "el mejor" para nuestro organismo.
A qué hora amanecerá y atardecerá ahora
A partir del domingo 26 de octubre, con el cambio de hora de invierno, los horarios de luz solar se modificarán:
- Salida del sol: 07:39 h
- Puesta del sol: 18:20 h
Actualmente, antes del cambio, el sol sale a las 08:24 h y se pone a las 19:39 h. Este ajuste implica que los días serán más cortos y anochecerá antes.
