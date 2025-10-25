"Un refugio ante la soledad": así es la asociación de amas de casa 'La Vega', en Toledo

A veces, la vejez viene acompañada de una consecuencia que en ocasiones es inevitable: la soledad. Y es para luchar contra ella por lo que surgió la Asociación Provincial de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios ‘La Vega’, en Toledo.

Esta asociación se fundó el 20 de mayo de 1979 y actualmente está compuesta por 370 personas, la mayoría de ellas mujeres y amas de casa. Aunque hay de todo, porque como nos explica Mari Carmen Novoa, presidenta, "hay mujeres jóvenes, otras que trabajan pero quieren estar entretenidas... e incluso maridos que se han quedado viudos. Aquí no discriminados a nadie".

Y este es el principal objetivo de la agrupación, que todo el que quiera pueda estar entretenido, que no le falte compañía nunca.

Muchas se quedaron viudas y aquí vienen buscando el consuelo de una amiga Mari Carmen Novoa — Presidenta de la asociación

El objetivo: "no queremos tener a la ama de casa en casa"

Es la máxima de la asociación. "Queremos tener a la mujer entretenida", explican, ¡y desde luego que la tienen! Realizan todo tipo de actividades durante la semana:

Los lunes hacen gimnasia y taichi.

hacen gimnasia y taichi. Los martes actividades varias como manualidades o baile.

actividades varias como manualidades o baile. Los miércoles más gimnasia, taichi y otras actividades como bolillos.

más gimnasia, taichi y otras actividades como bolillos. Los jueves tienen charlas culturales. Diferentes expertos acuden al centro de la asociación —ubicado en avenida de Portugal, 9— para que las amas de casa sigan aprendiendo.

Además, realizan tres viajes y tres comidas al año. "Benidorm es un destino fijo en julio", afirman.

La cuota para permanecer en la asociación es de 20 euros al año y para la presidenta lo más bonito es "que somos una familia, somos un refugio entre nosotras".

Hacemos muchos viajes, recorremos España Mari Carmen Novoa — Presidenta de la asociación

Como nos explican algunas amas de casa que pertenecen a la asociación, el estar aquí juntas les hace "felices". Y por ello tienen tantas actividades a la semana, porque para muchas de ellas es "un refugio ante la soledad".

Es tal la cantidad de eventos que tienen, que la propia presidenta nos confiesa entre risas que "me apetece descansar".