PLAZO DE ALEGACIONES
12 millones siguen todavía en el aire: ¿dejarán a la ciudad de Toledo sin euro de los Fondos Europeos?
El Ayuntamiento de Toledo ya ha presentado las alegaciones correspondientes y reclama una parte de los Fondos Europeos al superar la nota de corte de 50 puntos
Toledo es, de momento, la única capital de Castilla-La Mancha que se ha quedado fuera del reparto provisional de los Fondos Europeos EDIL. Se trata de una ayuda concedida por la Unión Europea para impulsar la economía local, especialmente en pequeños municipios de menos de 10.000 habitantes.
Según ha podido saber este periódico, la ciudad obtuvo una puntuación de 68,5 puntos sobre 100, lo que ha resultado "insuficiente" para optar a los 12 millones de euros que estaban en juego (antes estaban previsto 20 millones).
Los 48 millones de euros asignados a la región se han repartido entre las ciudades manchegas que lograron mejor puntuación, entre las que no se encuentra la capital toledana.
Sin embargo, según fuentes municipales, en las alegaciones ya presentadas se ha destacado que Toledo superó la nota de corte (un mínimo de 50 puntos), por lo que le correspondería una parte de la financiación, que el ayuntamiento cifra en unos 9 millones de euros. Aun así, esperan que finalmente se les otorgue esta ayuda europea de 12 millones de euros.
Habría que elegir qué proyecto hacer
Según explican a La CRónica de Toledo, si finalmente se atienden las alegaciones presentadas por el consistorio — cuyo plazo termina este viernes, 24 de octubre— y no se asignan los 12 millones de euros, solo se podría ejecutar uno de los tres proyectos inicialmente previstos en la ciudad. Y tendría que ser alguno de los de menor coste, es decir, la rehabilitación del Circo Romano o el corredor verde de la TO-21.
Dentro del Plan de Actuación Integrado, aprobado en 2022 y ratificado por el ayuntamiento este mismo año, estaban previstos otros proyectos que "transformarían el futuro" de la ciudad, como la construcción de un pabellón multiusos. Desde el ayuntamiento recalcan que, si la resolución final no asigna a Toledo lo que le corresponde, el siguiente paso será acudir a Europa para reclamarlo.
¿Qué cosas no se podrían hacer ahora?
Pabellón multiusos
- 11,4 millones entre la estación y el campo de fútbol
- Tendría el mayor aforo deportivo con 6.050 asientos
- 15.270 metros distribuidos en siete plantas
- Versátil, para atender a la práctica deportiva y a la realización de eventos
Poner en valor el Toledo Romano, una de las grandes joyas ocultas (3,5M)
- Convertir el Circo Romano en un destino turístico preferente como centro de atracción fuera del Casco
- Excavación para localizar la spina del Circo y documentar más restos
- Construir un centro de interpretación en el actual cuartel de la policía Municipal
- Limpiar, eliminar los grafitis y acondicionar la vegetación
Ampliación y mejora del recinto ferial La Peraleda
- Con nuevos aseos, arbolado y nuevos pavimentos
Transformar la TO-21, que une Tres Culturas, La Lagua y Valparaíso, en un corredor verde
¿Qué son los Fondos Europeos EDIL?
Son planes diseñados para promover un desarrollo sostenible, inclusivo y equilibrado para impulsar la economía local rehabilitar espacios urbanos
degradados. Aunque son fondos europeos, el Gobierno decide cuánto se asigna a cada CC.AA. y los criterios de selección y evaluación.
¿A quién se los han concedido? A 971 municipios de toda España, sobre todo, de regiones como Extremadura, Andalucía y Galicia.
¿Por qué dejan a la ciudad fuera? Es la pregunta que se hacen desde el Ayuntamiento de Toledo. Después de solicitar, en dos ocasiones, por carta el baremo de la ciudad, se le ha notificado su nota: 68,75 puntos.
¿No era un plan aprobado por el gobierno municipal? Los ayuntamientos elaboraron un Plan de Actuación Integrado (PAI), que en Toledo aprobó el anterior equipo de Gobierno en el año 2022.
¿Por qué no hemos sacado un diez? Se ha suspendido en una sola categoría: 4,5 en ‘Complementariedad y sinergias’, que es la coordinación con otros fondos.
¿Todavía tiene arreglo este problema? El ayuntamiento ya ha presentado las alegaciones, plazo que termina este mismo viernes.
