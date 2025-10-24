A los vecinos de Toledo se les acaba la paciencia: denuncian los continuos retrasos del tren a Madrid

Las condiciones del trayecto en tren de Toledo - Madrid es para los vecinos "preocupante" desde hace años, pero muchos coinciden en que se ha agravado, todavía más, en este 2025. Este servicio tiene más de 5.000 viajeros a diario, personas que viven en la provincia, pero tienen que trabajar en la capital de España en su mayoría. Lo que en un primer momento parece una solución sencilla para los altos precios de los alquileres madrileños, se ha transformado en una pesadilla para muchos toledanos.

Retrasos de más de media hora, trenes que no llegan a salir, falta de cobertura o escasa información son algunos de los problemas a los que se enfrentan a diario los usuarios de este recorrido. Javier Esquinas, portavoz de la Asociación de Usuarios del AVE de Toledo, señala a este periódico que "los retrasos afectan especialmente a los trabajadores que dependen del tren para llegar a sus empleos, poniendo en riesgo sus puestos de trabajo".

¿Por qué hay tantos problemas en la línea de tren Toledo - Madrid?

Durante este año, ha habido retrasos en la línea que une Toledo y Madrid por actos de vandalismo, como robos de cable, incendios o problemas operativos. Uno que se ha repetido asiduamente han sido fallos por la catenaria de la Sagra, un sistema de cables aéreos que transmite energía eléctrica a los trenes y tranvías que no se encuentra en buen estado.

El aspecto de la estación de Toledo con los retrasos en el tren a Madrid / Asociación de Usuarios de Tren Avant Toledo-Madrid.

La gota que colmó el vaso para muchos de los usuarios fue a principios de octubre. Una avería provocó que el tren de las 6:25 horas no realizara su servicio. Al no contar con este convoy, los retrasos se produjeron "en cascada", afectando, al menos, a los trenes de las 6:50 h, 7:25 h y 7:55 h, como aseguraron los testigos.

Esa misma semana, hubo una incidencia similar por la tarde. Además, a finales de septiembre, el tren de las 07:55 horas llevaba el doble de pasajeros de los que caben en los asientos, la interventora dio orden de no salir, para acabar reubicando a los viajeros, según ellos, "en malas condiciones". Todo ese tipo de situaciones a diario provocan enfados y protestas entre los toledanos.

Adif admite los problemas que ha causado la catenaria

La catenaria de la Sagra ha sido la causante de muchos de los retrasos de este 2025 en la línea de Toledo y Madrid. Además, también ha provocado problemas en el AVE de Madrid a Sevilla, que pasa por ella para parar en Ciudad Real y Puertollano.

En verano, desde Adif se comprometieron a mejorar esa parte de la vía y a hacer cambios. Desde el operador recuerdan que son los encargados de las infraestructuras por las que circulan los trenes, pero que es Renfe quien se encargan de la disposición de los vehículos y de su mantenimiento.

Renfe mantiene que las incidencias solo son puntuales

Javier Esquinas, portavoz afectados AVE Toledo, explicó a La CRónica que Renfe no les da explicaciones o posibles soluciones, simplemente les llega un correo electrónico o un SMS cuando el tren va con retraso, sin especificar lo que ocurre, sin espacio para buscar otras opciones de transporte y sin saber cuanto tiempo puede tardar en restablecer el servicio.

Los vecinos de Toledo piden explicaciones a Renfe y Adif / Asociación de Usuarios de Tren Avant Toledo-Madrid.

Renfe aseguró a este periódico que: "Las incidencias son puntuales y en el momento en el que surge alguna todo el personal se vuelca en facilitar la movilidad de los viajeros". Además, confirmaron que están trabajando en adecuar su oferta a la demanda real de los viajeros, sobre todo en determinadas franjas horarias, pero que la disponibilidad horaria para programar trayectos la concede Adif. También nos aseguraron que ahora mismo no se contemplan nuevas paradas en el recorrido.

Durante este 2025, el Ayuntamiento de Toledo y su alcalde, Carlos Velázquez, han reclamado tanto a Renfe como Adif soluciones efectivas para esta situación: "no entendemos cómo no existe un plan de contingencia, ni cauces de comunicación con los usuarios, ni autobuses suficientes y nadie asume ningún tipo de responsabilidad", explicaron.

Ya en julio, Velázquez pidió al Ministerio de Fomento que levantara todos los peajes de la AP- 41 para aliviar el tráfico de la A42, sobre todo en los días con retrasos extremos como los de los últimos días.

Lo que opinan los vecinos de Toledo sobre la línea de tren

Las quejas de los vecinos de Toledo se dividen, principalmente, en tres aspectos. El más extendido y el que más les indigna son los retrasos continuos que experimenta el trayecto. Por otro lado, no entienden la poca disponibilidad de billetes o de información que se aporta al viajero.

Algunas de las opiniones de los usuarios habituales de este trayecto son: