Toledo continúa con el fin del bolseo en el Casco Histórico e implantará 22 nuevos contenedores

La concejala de Obras y Servicios, Loreto Molina ha presentado la décima fase del proyecto de eliminación del bolseo en el Casco Histórico de Toledo.

Esta nueva ampliación permitirá alcanzar el 70 por ciento de la cobertura de las calles con un nuevo sistema de recogida de residuos, que cuenta con la implantación de 22 nuevos contenedores de 240 litros. En total, tras las diez fases habrá un total de 157 contenedores instalados en 118 calles distintas.

Molina señaló que esta nueva fase del proyecto "da un paso más en uno de nuestros principales compromisos con el Casco Histórico, eliminar el bolseo y mejorar la imagen y la limpieza de nuestras calles". Cabe recordar que en la anterior fase, la novena, ya se cubría el 60% del Casco, por lo que esta nueva ampliación ha aumentado la cobertura en un 10%.

"En esta ocasión hemos optado por contenedores de menor tamaño, adaptados a la fisonomía de las calles del casco y distribuidos de forma más equilibrada", añadió la concejala. Además, se encargó de incidir en que las ubicaciones incluidas en esta última fase se revisaron junto a miembros de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo y el jefe de servicio de Valoriza.

Loreto Molina durante una ampliación del bolseo / Ayuntamiento de Toledo

Nuevas zonas incluidas

Las nuevas zonas incluidas en esta décima fase abarcan zonas de plaza de la Estrella, San Lucas, Xisto Ramón Parro Carreras, Cruz Verde y la zona del río. Concretamente, los nuevos contenedores se instalarán en las siguientes calles:

Calle Santiago del Arrabal

Plaza de la Estrella (fuente)

Calle Alfonso VI en la esquina con la calle de Santiago del Arrabal

Calle San Lucas (pretil)

Calle San Lucas número 6

Calle San Lucas número 2

Calle Sixto Ramón Parro (esquina Tripería)

Calle Sixto Ramón Parro (frente al número 7)

Calle del Locum número 6

Carrera de San Sebastián (en la parada del autobús de las Cortes)

Carrera de San Sebastián (frente al hotel)

Plaza de la Cruz Verde (en la esquina al Plegadero)

Plaza de la Cruz Verde (palmeras)

Calle de la Retama número 9

Calle de la Retama número 1

Plaza de los Tintes (pretil)

Plaza de la Retama (frente a la calle la Tahona)

Calle Santa Isabel (frente al número 18)

Callejón de Córdoba

Calle Santa Isabel (dos contenedores frente al número 11)

Plaza de San Andrés

Funcionamiento del proyecto de bolseo

Loreto Molina aprovechó la ocasión para recordar que el horario de depósito de bolsas en los contenedores es de 20:00 a 23:00 horas, siendo esta una norma que se aplica en toda la ciudad.

Por último, también explicó la existencia del servicio de recogida comercial implantado en el Casco Histórico que se realiza dos veces, a las 11:00 de la mañana, y a partir de las 17:00 horas, animando a los establecimientos y hosteleros a utilizarlo correctamente "para reducir residuos y facilitar la convivencia y la limpieza urbana".

Ampliación del bolseo / Ayuntamiento de Toledo

La concejala insistió en que el proyecto se desarrolla de "la mano de los vecinos", atendiendo sus sugerencias y adaptando ubicaciones cuando sea necesario.

"Seguimos trabajando con determinación y escuchando a los vecinos, porque hemos demostrado que eliminar el bolseo en el Casco Histórico no era imposible", concluyó la concejala.