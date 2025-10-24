Planes para este fin de semana en Toledo: lectura, catas de gastronomía y hasta una feria de videojuegos

Toledo se prepara para un fin de semana en la que la ciudad va a tener de todo. Con el total de actividades y eventos programados, promete satisfacer a todos los gustos: gastronomía, actividades de lectura y hasta una feria de videojuegos tendrán lugar hasta el final de semana.

DegusTO, bibliotecas y videoconsolas: planes de todo tipo este fin de semana en Toledo

El fin de semana va a estar repleto de actividades en Toledo, y aquí lo resumimos:

Hoy viernes se celebra el Día de las Bibliotecas, y por ello se van a desarrollar varias actividades:

Los pequeños de 3 a 6 años disfrutarán de cuentacuentos a las 17:00 en la Biblioteca Pública Municipal 'Almudena Grandes'.

en la Biblioteca Pública Municipal 'Almudena Grandes'. Y a las 18:00 ilustración botánica con ‘Taller Arba’.

con ‘Taller Arba’. Además, todos los que lleven un libro en préstamo a la Red de Bibliotecas Municipales se llevarán un marcapáginas de regalo (hasta hoy viernes).

Una nueva edición de catas gastronómicas con 'DegusTO 2025. Especial Otoño'

Toledanos, preparen sus paladares porque van a disfrutar de lo lindo este sábado con una nueva edición de ‘DegusTO’.

En total serán 24 catas monumentales al anochecer en tres pases, a las 19:00 horas, a las 20:00 horas y a las 21:00 horas en ocho espacios históricos de la ciudad, que son la Balconada del Ayuntamiento de Toledo; el patio del Convento de San Antonio de Padua; el patio del Museo de Santa Cruz en el Claustro Bajo; en el Claustro de la Mona del Convento de las Comendadoras de Santiago; la Mezquita de Tornerías; el Cigarral de Menores; la Puerta de Bisagra y Roca Tarpeya en los jardines del Museo Victorio Macho.

Se ofrecerán productos gastronómicos de proximidad de toda la provincia de Toledo como aceites, cervezas, ibéricos y quesos de Carriches, Marjaliza, Carpio de Tajo, Illescas,o Manzaneque, algunos de ellos con premios internacionales, además de galletas, dulces, helados y vinos espumosos de la D.O. Méntrida y de la D.O La Mancha.

Para participar es necesario reservar en la web y tiene un precio único de 18 euros. Hay plazas para unas 1.000 personas.

Feria de videojuegos

Durante este fin de semana, Toledo también será la capital del videojuego. En este caso, de la mano de la feria Play Again Fest, donde desarrolladores de videojuegos, asociaciones, y creadores de contenido de este sector celebrarán su feria más querida, con todos los beneficios que ello conlleva para la ciudad. Tendrá lugar en el Palacio de Congresos y habrá más de 20 tiendas. El horario será de 10:00 a 20:45, con un precio de 15 euros.

Y tampoco debemos olvidarnos de la Copa Maestros de Esgrima de Castilla-La Mancha, que se celebrará el sábado a las 10:00 horas en la plaza del ayuntamiento. Será un fin de semana de lo más completo para que los toledanos disfruten de su ciudad más que nunca.