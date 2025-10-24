Así se bañaban los vecinos de Toledo en el Tajo durante el verano de 1965, en la playa de la Solanilla

El 19 de junio de 1972, el Gobernador Civil de Toledo comunicó a todos los alcaldes de las poblaciones toledanas atravesadas por el Tajo que, en cumplimiento de la circular número 48 de la Dirección General de Sanidad, quedaba prohibido el baño público en el río al comprobarse que sus aguas estaban contaminadas. Los ayuntamientos colocaron carteles en lugares visibles y estratégicos para informar de esta medida.

Tras recibir la disposición, el Ayuntamiento de Toledo redactó una nota dirigida a los medios locales, en la que señalaba que, en cumplimiento de la circular, "queda terminantemente prohibido bañarse en el trayecto del río por todo el término municipal".

La nota fue publicada en el periódico El Alcázar el 24 de junio de 1972 y, días después, otros diarios nacionales, como ABC (Madrid) y La Vanguardia (Barcelona), se hicieron eco de la noticia en sus ediciones del 27 de junio de 1972.

El consistorio toledano colocó carteles en los lugares tradicionales de baño de los toledanos, con el texto en español, francés e inglés, tal como muestra una fotografía tomada hacia 1973 por Rafael del Cerro Malagón.

Imagen del cartel que prohíbe el baño en el Tajo durante 1972 / Rafael del Cerro Malagón

Baños cerca del Puente de San Martín, en Toledo

De las diferentes playas naturales del río Tajo en Toledo, la playa de la Solanilla era una de las más utilizadas, especialmente por los vecinos de este barrio cercano al Puente de San Martín.

Sin embargo, hasta la fecha no existían grabaciones en vídeo que mostraran a los toledanos bañándose en las aguas del Tajo. Sin embargo, ahora es posible ver como los toledanos disfrutaban de largas jornadas de baños para sofocar las altas temperaturas propias del verano por la cesión de Andrés Laín. Con este vídeo, podemos viajar en el tiempo hasta 1965, fecha en que fueron obtenidas estas imágenes caseras en las que podemos ver escenas entrañables y de alto valor documental.

Se aprecia perfectamente no solo el Tajo y el Puente de San Martín, sino también la escultura del monumento al Corazón de Jesús del Cristo de la Vega, situado justo enfrente en la otra orilla del Tajo. El río aparece con sus aguas limpias, lleno de vida, con jóvenes utilizando barcas con remos y refrescándose en el agua.

En la ribera, se aprecia una frondosa arboleda de olmos "negrillos", álamos blancos y sauces principalmente, bajo la que decenas de vecinos disfrutaban del río. Aún quedaban siete años hasta la fecha de junio de 1972, en que fue oficialmente prohibido el baño en el Tajo en Toledo, como consecuencia de la elevada contaminación.