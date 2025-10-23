Así es la espectacular finca en Illescas (Toledo) donde Isabel Preysler y Julio Iglesias se dieron el sí quiero

Isabel Preysler ha revolucionado el mundo del corazón con las revelaciones de sus memorias. Ha querido compartir 'Mi verdadera historia', un libro que recoge los capítulos más importantes de su vida. Aunque a muchos les pueda sorprender, uno de ellos, ocurrió en Toledo, en una de las fincas más espectaculares de la Península Ibérica.

Para el gran público, Isabel Preysler se dio a conocer gracias a su noviazgo con Julio Iglesias. Se enamoró de él casi adolescente, con 18 años y en 1971 pasaron por el altar, embarazados. Ocurrió en un lugar muy conocido y especial para los toledanos: la Quinta de Illescas.

La finca de Illescas donde Isabel Preysler y Julio Iglesias se casaron

La Quinta de Illescas es donde Isabel Preysler y Julio Iglesias se dieron el sí quiero. Se presenta como un exclusivo lugar, para bodas u otro tipo de eventos que está a solo 20 minutos de Madrid.

Son casi tres hectáreas, con 25.000 metros de área ajardinada para darte un escenario espectacular para tu enlace, con arboledas, fuentes sonoras y preciosos jardines. Es uno de los lugares estrella de la provincia para celebrar eventos al aire libre.

Los jardines de la Quinta de Illescas son su gran punto fuerte / La Quinta de Illescas

También cuentan con amplios y versátiles espacios, como comedor o zonas de fiesta, en los que puedes personalizar la decoración de las mesas y otros elementos a tu gusto. En la página web de la finca la Quinta de Illescas explican que puedes diseñar tu evento "hasta donde la imaginación te lleve".

Uno de los motivos por el que Isabel Preysler y Julio Iglesias se decantaron por esta ubicación para su boda es que la finca cuenta con una capilla en su interior, lo que les dio una exclusividad que no podían encontrar en otro lugar. Y es que la expectación era máxima en aquel momento, muchos medios de comunicación se hicieron eco de la que se denominó "la boda del año", hasta el punto de que se decía que había tantos fotógrafos como asistentes.

La capilla de la Quinta de Illescas es uno de los motivos por los que está tan demandada / La Quinta de Illescas

Además de la capilla con una capacidad para 150 asistentes, también cuentan con un rincón igual de especial para las ceremonias civiles, rodeados de los preciosos jardines por los que se caracteriza esta finca de Illescas.

La decoración del lugar destaca por ser muy luminosa, romántica, moderna y elegante, justo la esencia que desprende Isabel Preysler.

¿Qué cuesta casarse en la finca de Illescas donde lo hicieron Isabel Preysler y Julio Iglesias?

Si te ha conquistado la finca en la que Isabel Preysler y Julio Iglesias se casaron, te llevarás una alegría al saber que tú también puedes celebrar tu boda en la Quinta de Illescas.

El precio por el menú para estas celebraciones es de 125 euros. Un menú en el que se incluye el cóctel, entrante, principal y postre, si añades barra libre y recena sube a 180 euros. Teniendo en cuenta que en España la media de invitados en una boda es de 120, te saldría la comida o cena por unos 15.000 euros.

A esa cantidad tendrás que sumar lo que cuesta alquilar el espacio, que son 1.500 euros con la actuación de un dj. Si quieres alargar la fiesta, tendrás que pagar un suplemento de unos 1.400 euros, para una celebración desde las 20.30 de la tarde hasta las 5.30 de la mañana.

Toda la celebración de la boda en esta conocida finca de Illescas te saldrá por 17.900 euros.