¿Sabes cuánto vale una espada de esgrima y por qué este deporte es tradicional en Toledo? Descubrimos la historia

Este sábado a las 10:00 horas en la plaza del ayuntamiento, Toledo volverá a ser sede de la Copa Maestros de Esgrima de Castilla-La Mancha. Un torneo que reunirá a los ocho mejores del ranking de la región en el cuadro masculino y a las ocho mejores en el lado femenino. Será a eliminatoria pura y dura (el primero del ranking contra el octavo, el segundo contra el séptimo...), con combates de tres asaltos de tres minutos a quince tocados, y es "un evento en un lugar de ensueño como es la plaza del ayuntamiento y que hace honor a una tradición de la ciudad", nos cuenta Carlos Toledo, director técnico del Club Esgrima Toledo.

Serán un total de ocho combates eliminatorios, más otros cuatro, ya que los primeros eliminados volverán a tirar (así se le dice a 'luchar' en esgrima, y los que lo hacen son 'tiradores') como consolación. El torneo durará aproximadamente "unas tres horas".

Imagen de la Copa Maestros del año pasado, que también se disputo en Toledo / CEDIDA

La esgrima, un deporte muy toledano

La definición de la esgrima es "arte de defensa y ataque con una espada, florete o un arma similar", y de acuerdo a diversos registros arqueológicos se puede afirmar que ya en el antiguo Egipto (1190 a.C.) se practicaba este deporte, aunque no como hoy lo conocemos, claro está. Así lo prueba un documento encontrado en el templo Medinet-Abou (Alto Egipto) construido por Ramsés III. En él, se aprecia una competición con armas botonadas y las manos protegidas por un guante similar a las usadas en sable.

Antes de que este deporte se popularizara en el viejo continente, existían en el siglo XV "duelos de honor" entre normalmente dos soldados. Eran un tipo de peleas callejeras en las que apenas existían normas, pero tenían gran relevancia a nivel de honor. Pero lo que hoy conocemos como deporte de esgrima tiene su origen en Europa en Francia, sobre todo entre los siglos XVII y XVIII. Es por ello que gran parte del vocabulario de la esgrima tiene origen francés.

Carlos Toledo, director del club de esgrima de Toledo, nos cuenta que "este deporte se empezó a practicar en España en Sevilla y Madrid (a finales del siglo XVIII), pero también llegó muy pronto a Toledo".

"Hemos sido una de las ciudades cuna de la esgrima en España y sobre todo en Castilla-La Mancha por nuestra estrecha relación con la espadería y por el ejército, ya que antes era común ver duelos entre militares y este fue el origen de este deporte. Y aquí, gracias a la Academia de Infantería, siempre se ha practicado", explica Toledo.

Imagen de San Lázaro, donde se hacía esgrima por parte de los militares de la Escuela Central de Educación Fisica. Principios del siglo XX / CEDIDA

Pero, ¿por qué existe tal relación de las espadas con Toledo? El director del club explica que "decían que el agua del río era ideal para templar los materiales".

El ejército de Panamá sigue encargando a día de hoy 2.000 espadas a Toledo Carlos Toledo — Director técnico del club

Toledo, como hemos comprobado, tiene una gran tradición con la esgrima, pero actualmente no es ni mucho menos la ciudad con mayor influencia del país; "es sobre todo Madrid, pero también Barcelona, Valencia, Burgos, Valladolid... depende mucho de la masa de la ciudad y nosotros al final somos 86.526 habitantes".

Y los que lideran el deporte a nivel internacional para este experto son "Italia, Francia, Japón, China... a España le cuesta por masa y sobre todo por inversión".

El Club Esgrima Toledo lucha a diario por mantener esta tradición

El club nació en 1968 de la mano de Eliodoro Marín Muñiz, ya que este tenía un maestro militar que le enseñaba (porque eran los militares los que practicaban esgrima), pero a este le destinaron a otra ciudad y Eliodoro decidió fundar el club con solo 14 años y fue aprendiendo de forma autodidacta. Es considerado el padre del club de Toledo, que hoy enseña a "unos 70 socios que tienen desde 4 hasta 74 años, y esto es lo más bonito de este deporte, que te puede acompañar toda la vida y conoces a gente de todas las edades", explica Vicente Garde, maestro (entrenador) principal del club.

Y en este club, como hay personas de todas las edades, entrenan para todo tipo de niveles: esgrima ocio, competición regional, nacional, y hasta internacional. "Les vamos ofreciendo un entrenamiento según sus necesidades y objetivos", nos cuentan. Los adultos pagan 44 euros al mes y los menores de 12 años pagan 34, y pueden ir al club todos los días de la semana.

¿Es posible vivir a día de hoy de la esgrima? "Solo pueden vivir de ello los que están en el centro de alto rendimiento (en Madrid). Hay que llegar a la élite para que te dé para vivir".

Y en el club están felices, porque notan "que la esgrima está volviendo a resurgir en Toledo. Nuestra evolución llevaba estancada un tiempo pero, por fin, después de lucharlo durante mucho tiempo nos han dado desde el ayuntamiento la posibilidad de tener un nuevo espacio como el Pabellón de San Lázaro, en el que llevamos dos meses", explican. Para ellos, la llegada a este pabellón, que les permite entrenar con espacio y con las necesarias infraestructuras, ha sido "un paso de gigante". Pabellón que, por cierto, inauguró el luchador Ilia Topuria.

Juan Luis Martín

El ayuntamiento ha apostado por la esgrima y eso es vital para nosotros Carlos Toledo — Director técnico del club

¿Cuánto vale una espada de esgrima y dónde se fabrican?

Las espadas de esgrima están hechas con hojas y en España nos explican que "ya no se fabrican. Antes había un fabricante en Toledo que se llamaba Mariano Zamorano, pero lo hacía todo a mano y la evolución de la industria se lo llevó por delante. Los que ahora fabrican hojas son Ucrania, Francia, Inglaterra y China". A día de hoy el mayor fabricante de espadas de Toledo es Marto, pero estos se dedican sobre todo "a espadas más clásicas para películas y otras temáticas".

Y una hoja de máxima calidad te puede llegar a costar 200 euros, pero "la de material chino te cuesta 40". La llegada de los materiales chinos ha sido para este club una bendición, "es todo mucho más barato, puedes tener espada y toda la equipación al completo por 200 euros".

Un deporte en el que manda la mentalidad, ¡y el físico!

Explican que la esgrima es "un deporte muy mental, de estrategias y muy físico. Tienes que conocer a tu rival y saber qué movimientos va a hacer y cuáles quieres hacer tú". "Cada tirador al que te enfrentas es distinto y la templanza es muy importante", concluyen.

La esgrima es como el ajedrez pero en movimiento Vicente Garde — Maestro del club

Desde el club animan a todos los toledanos a acudir a la Copa Maestros de Esgrima este sábado e incluso a empezar a practicar este "deporte toledano".