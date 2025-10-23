La gimnasta Lourdes Mohedano se suma a Ilia Topuria y otros deportistas homenajeados por Toledo

Nueve años compitiendo en la máxima élite de la gimnasia rítmica fueron suficientes para enmarcar el éxito deportivo de Lourdes Mohedano. La gimnasta de 30 años, que tuvo que retirarse con tan solo 22 debido a varios factores como la falta de becas para seguir compitiendo, será homenajeada por el Ayuntamiento de Toledo, ciudad donde reside.

En honor a su trayectoria, donde destaca la medalla de plata obtenida en los Juegos Olímpicos de Río 2016, la deportista será reconocida por todos los toledanos hoy a las 17:30 horas en la Escuela Central de Educación Física. En este acto, en el que participarán el alcalde Carlos Velázquez y el concejal del Río Tajo, Medioambiente y Deportes, Rubén Lozano; se le dedicará a la gimnasta una calle de este recinto deportivo.

Además, en el interior del pabellón Gonzalo Pérez Vargas tendrá lugar una exhibición deportiva del Club Venus y del Club Toletum Rítmica.

Este acto es una de las actividades programadas por la Ciudad Europea del Deporte, en este 2025 en el que la ciudad ha reconocido los éxitos y aplaudido los valores de otros grandes deportistas como el atleta Martín Velasco el pasado 8 de febrero, a Ilia Topuriael 25 de marzo o al jugador de balonmano Gonzalo Pérez de Vargas en junio, a quien pusieron el nombre del Pabellón Polideportivo Gonzalo Pérez de Vargas en honor a su trayectoria deportiva.

Trayectoria de Lourdes Mohedano

Con trece años dejó su Córdoba natal para mudarse a Madrid al Centro de Alto Rendimiento del Consejo Superior de Deportes y becada en la residencia Joaquín Blume de Madrid. Un talento precoz que hizo que debutara en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde obteniendo un cuarto puesto se convirtió en la deportista más joven en participar en esa cita olímpica con tan solo 17 años.

Pese a verse obligada a dejar la competición de élite, Lourdes Mohedano Lejos siguió vinculada al mundo de la gimnasia rítmica impartiendo clases magistrales, conferencias y exhibiciones. Además, en 2018, con 23 años, debutó como modelo de pasarela a la par que se aventuró en nuevos proyectos: su formación como actriz.

Además, a lo largo de su carrera, Mohedano también ha destacado por valores como la constancia, el trabajo en equipo y su capacidad de inspirar a nuevas generaciones de deportistas en una disciplina tan exigente como la gimnasia rítmica.

Palmarés de Lourdes Mohedano

Entre sus logros deportivos, reluce por encima de todos ellos la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río 2026. Sin embargo, esta no ha sido la única vez que Mohedano ha subido al podio, entre los más destacados: