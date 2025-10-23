La borrasca Benjamín llega Toledo: habrá viento intenso y lluvias, según la predicción de la AEMET

Hasta 35 provincias en España están en alerta por la borrasca Benjamín. Según el pronóstico de la AEMET, el viento y las lluvias van a ser los protagonistas de las próximas horas con avisos de nivel rojo. A pesar de que lo peor va a ser en Cantabria, País Vasco, Cataluña y Galicia, en Castilla-La Mancha también hay que estar pendientes del cielo y Toledo no va a ser menos.

En el caso de Castilla-La Mancha, la Agencia mantiene avisos amarillos por viento en varios puntos, especialmente en Guadalajara, Albacete y Cuenca. En el caso de Toledo, desde hoy jueves hasta el domingo, el tiempo se va a mantener en la misma línea. Aunque las temperaturas no serán demasiado bajas, el viento y la lluvia no van a dar un respiro en la provincia.

El tiempo en Toledo para el jueves, primer día de la borrasca Benjamín, según la AEMET

El jueves, el inicio de la borrasca Benjamín, en Toledo va a ser muy irregular, con grandes diferencias en el tiempo de la mañana y el de la tarde. Según la predicción de la AEMET, el día empezará con ligeras lluvias, entre máximas de 25 grados y mínimas de 15. De camino a la tarde, se irá aclarando la jornada para terminar con cielos despejados y un sol brillante, pero habrá que poner atención al viento, con rachas que pueden alcanzar los 40 km/h.

¿Lloverá en Toledo esta semana? Consulta la previsión meteorológica de la AMET para los próximos días / Leyendas de Toledo

Durante el viernes, costará mucho más ver el sol a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la noche, habrá cielos nublados, con precipitaciones en algunos tramos, como a mediodía o las primeras horas de la tarde. La buena noticia es que el viento va a disminuir la velocidad, se quedarán en rachas de hasta 20 km/h y las temperaturas serán suaves, con máximas de 23 grados.

¿Qué dice la predicción de la AEMET sobre el fin de semana en Toledo?

Las alertas de la AEMET sobre la borrasca Benjamín en España son principalmente para jueves y viernes. Sin embargo, parece que el mal tiempo otoñal por fin ha llegado, después de que el veranillo de San Miguel se resistiera a abandonar la península.

La lluvia se va a quedar en Toledo también en el fin de semana, con un peor pronóstico para el domingo. En lo que respecta al sábado, habrá cielos parcialmente despejados y el sol se dejará ver, sobre todo en las primeras horas de la mañana, con máximas que pueden llegar a los 26 grados. Sí que parece que va a llover durante la tarde y el viento puede ser molesto en algunos momentos.

El domingo será día para disfrutar en casa o en cualquier lugar donde haya refugio para las precipitaciones, porque estará pasado por agua, especialmente por la mañana. Por la tarde, habrá lluvias más ligeras. Las temperaturas serán suaves, no demasiado frías, con mínimas de 12 grados y máximas de 22.