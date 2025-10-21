Toledo se prepara para una semana de inestabilidad en los cielos: este es el pronóstico de la AEMET

El frío está llegando y en Toledo se sabe. Estas primeras semanas de otoño las temperaturas aún se habían mantenido estables, más cercanas al verano que al invierno, y la lluvia no se había hecho notar todavía. Podría parecer que el otoño, como ha sucedido en los últimos años, iba a ser simplemente una extensión del verano, pero parece que eso ha llegado a su fin.

Si bien las temperaturas no experimentan grandes cambios a lo largo de la semana, hay ciertos días en los que es recomendable coger el paraguas.

Hoy mismo, martes 21 de octubre, existe una probabilidad de precipitación del 75% durante la mañana, si bien esa posibilidad desaparece a partir de las 12 h. Por otro lado, se prevé que las temperaturas se mantengan estables, con una mínima rozando los 10 °C y una máxima de 23 °C. Además, será uno de los días con mayor racha de viento, casi 25 km/h a lo largo del día.

Ayuntamiento de Toledo / Ayuntamiento de Toledo

El miércoles será el día perfecto, a mitad de semana, de poder recargar pilas de la lluvia, ya que lo peor vendrá después. Apenas hay un 20 % de probabilidades de lluvia durante la mañana, y se espera una tarde soleada con pocas nubes, donde la temperatura rondará los 20 °C. Además, es el día de la semana en el que más calor va a hacer , si bien se espera que el viento aumente esa racha de fuerza hasta los 30 km/h.

El jueves, según los datos de la AEMET, existe una posibilidad de precipitación del 80 % durante la mañana. Eso sí, las temperaturas aumentan, manteniéndose con mínimas de 15 °C y máximas de 25 °C.

Así será el fin de semana meteorológico en Toledo

El viernes sí que bajan las temperaturas en dos grados la mínima y cuatro la máxima, con unas probabilidades de precipitación del 55% durante todo el día. El viento seguirá siendo protagonista el jueves con una racha de viento alcanzando los 30 km/h. Ya será el viernes cuando el viento reduzca su velocidad hasta los 15 km/h.

El sábado, día 25, es el día más marcado de toda la semana. Se prevé un día con nubes y lluvia, con una probabilidad del 80% de lluvias durante todo el día. El domingo amanecerá con un descenso significativo de las temperaturas, con especial atención a la mínima, que baja 6 °C.

Para comenzar la semana que viene, el lunes amanecerá con todavía algo más de frío, llegando la mínima a 5 °C, pero con menos probabilidades de lluvia, tan solo un 50%. Durante estos dos últimos días el viento ya volverá a comportarse con normalidad, llegando apenas a los 10 km/h.