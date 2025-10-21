La Policía Local de Toledo inmoviliza a nueve vehículos de Bolt y el ayuntamiento advierte a los vecinos

La polémica entre taxis y VTC en Toledo continúa. Fue el pasado 31 de julio cuando este tipo de transporte (VTC) llegó a la ciudad, y cerca de tres meses más tarde, la empresa Bolt "sigue sin cumplir la ley", explican desde el Ayuntamiento de Toledo. En los últimos días, la Policía Local ha inmovilizado "a nueve vehículos de Bolt por operar sin licencia", como aseguran fuentes del ayuntamiento a este periódico.

En caso de accidente, "puede haber problemas" aseguran desde el Ayuntamiento de Toledo

El alcalde, Carlos Velázquez, explica que los pasajeros que usen Bolt deben tener cuidado. "Si pasa algo y hay algún accidente y se presta sin licencia puede haber problemas mayores para los usuarios", señala.

Ya lo dejó claro hace varias semanas al afirmar que "la licencia que tiene Bolt permite únicamente realizar servicios interurbanos", versión que lógicamente también apoyan desde el sector del Taxi. Miguel Ángel Ortega, presidente de la Asociación de Taxistas de Toledo defiende que "Bolt no tiene la licencia para hacer trayectos urbanos por la ciudad y aun así los hacen".

Como en toda polémica, hay dos versiones y desde la empresa de VTC explican que "hay un vacío legal. No está regulado y lo que hacemos no es ilegal. Si lo fuera no nos arriesgaríamos a multas tan altas", explicó recientemente a La CRónica de Toledo el CEO de Bolt España, Daniel Georges.

Hasta el momento la convivencia entra taxi y Bolt no se ha logrado. Cada uno defiende su propia versión, que es opuesta a la del otro / Juan Luis Martín

La Policía Local de la ciudad ya ha inmovilizado a nueve vehículos y las multas pueden llegar a los 4.000 euros, aunque estas sanciones no las paga el conductor, sino "la empresa", como nos confirman desde Bolt.

Y la realidad en Toledo es que existe una buena proporción de taxis por habitantes: la normativa española vigente obliga a que haya una licencia de taxi por cada 1.500 habitantes en municipios de 50.000 a 100.000 habitantes. Y en Toledo hay uno por cada 900, sitúandose muy por encima de la media.

Mientras tanto, las semanas pasan y sigue sin haber un acuerdo que ponga fin a la polémica y tensión que se palpa en las calles y carreteras toledanas.