Toledo celebra este sábado catas gastronómicas en una nueva edición de "DegusTO 2025. Especial Otoño"

El concejal de Turismo, Vivienda y Relaciones con la UCLM, José Manuel Velasco, ha presentado hoy "DegusTO 2025. Especial Otoño". Esta campaña turística, que ya tuvo mucho éxito el año pasado, se incluye en la campaña "Toledo, tu patrimonio mundial", que permitirá a casi 1.000 personas disfrutar del maridaje entre gastronomía y patrimonio.

La actividad consisitirá en una cata gastronómica este sábado 25 de octubre. Tal y como ha exlicado el concejal de Turismo, cada cata incluirá tres productos diferentes por tipología y que mariden entre sí. Además, la cata tendrá una duración de 45 minutos y se desarrollará en grupos reducidos de 36 personas y 44 en el caso del Cigarral de Menores. Las reservas para apuntarse se abrirán manaña en la web de turismo y tendrán un precio de 18 eruos a abonar en el momento de la cata.

En total serán 24 catas al anochecer en tres pases, a las 19:00 h, a las 20:00 h y a las 21:00 h en ocho espacios histróricos de la ciudad como son la Balconada del Ayuntamiento de Toledo; el patio del Convento de San Antonio de Padua; el patio del Museo de Santa Cruz en el Claustro Bajo; en el Claustro de la Mona del Convento de las Comendadoras de Santiago; la Mezquita de Tornerías; el Cigarral de Menores; la Puerta de Bisagra y Roca Tarpeya en los jardines del Museo Victorio Macho.

"DegusTO 2025. Especial Otoño" / Ayuntamiento de Toledo

Se ofrecerán productos gastronómicos de proximidad de toda la provincia de Toledo como aceites, cervezas, ibéricos y quesos de Carriches, Marjaliza, Carpio de Tajo, Illescas,o Manzaneque, algunos de ellos con premios internacionales, además de galletas, dulces, helados y vinos espumosos de la D.O. Méntrida y de la D.O La Mancha.

Cada ubicación ofrecerá una atmósfera diferente, amenizada con música en directo que irá desde el jazz, al soul, la guitarra clásica o Dj, adaptado a cada escenario y cada producto a degustar. Por último, el concejal de Turismo, ha agradecido la colaboración de todos aquellos que “hacen posible que la noche del sábado podamos disfrutar de una experiencia especial en la ciudad de Toledo".