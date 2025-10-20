¿Sabías que en el Museo del Louvre hay un cuadro inspirado en un municipio de Toledo?

El Museo del Louvre de París todavía se está reponiendo del robo de joyas de este fin de semana, cuando cuatro encapuchados burlaron la seguridad para llevarse una diadema de la reina María Amelia y de la reina Hortensia, un collar del conjunto de zafiro de las mismas o un pendiente, entre otras muchas. Hablamos del museo más visitado del mundo, donde se guardan algunas de las grandes obras históricas de todos los tiempos, como la Mona Lisa. Entre esta impresionante colección, podemos encontrar un cuadro que a muchas personas va a sorprender, inspirado por un municipio de Toledo: Talavera de la Reina.

De hecho, en este emblemático lugar de Francia, se puede disfrutar de dos cuadros relacionados con la provincia de Toledo. El autor se enamoró de la región y quiso inmortalizarla para mantenerla siempre en el recuerdo. El resultado fueron obras mágicas que atrapan al espectador, especialmente a los toledanos.

Así es el cuadro de Talavera de la Reina que se expone en el Louvre

Alberto de Austria, bisnieto de los Reyes Católicos, fue arzobispo de Toledo durante 3 años. Sin embargo, no tenía mucho interés en dedicarse a temas religiosos y pasaba largas temporadas en su Palacio Arzobispal de Talavera de la Reina. La consideraba una ciudad más liberal y no sentía tanta presión por su cargo como en la capital.

Gracias a ese vínculo tan especial que forjó con la localidad, ahora puede disfrutarse desde el Museo del Louvre. Alberto tuvo que marchar a su Flandes natal para convertirse en virrey y pidió a su pintor de cámara, Jan Brueghel, que representara el lugar que más le había impresionado del lugar: el Puente Viejo y su entorno.

Jan Brueghel el Viejo, maestro flamenco del siglo XVII, tuvo la misión de inmortalizar Talavera de la Reina hace 400 años. Sin embargo, no conocía el lugar y tuvo que hacerlo mediante las descripciones del arzobispo de Toledo.

El cuadro de Talavera de la Reina que se expone en el Museo del Louvre / Museo del Louvre

El punto central de la obra es el puente de la provincia de Toledo, pero hay muchos detalles que se pueden percibir. La pintura que se exponen en el Louvre es de pequeñas dimensiones, con 28 x 20,5 centímetros, representa una escena bulliciosa y vibrante, llena de gente, que se extiende por el río ancho.

Se aprecian edificios y personas reunidas cerca de un camino que conduce al puente. En el fondo se pueden ver colinas y montañas con un cielo algo encapotado. Este estilo es característico de la pintura de paisaje flamenco, en el que las figuras y el entorno rural tienen un gran protagonismo.

También se puede ver en la propia localidad de Talavera de la Reina

El cuadro de Jan Brueghel que se puede ver en el Museo del Louvre ha cobrado especial importancia en los últimos días. Este mes de octubre, en Talavera de la Reina se ha estrenado un nuevo mural cerámico ubicado junto al Puente Viejo. Recrea la pintura de Brueghel y ofrece la oportunidad a los vecinos de disfrutarla desde casa.

El mural cerámico que ha estrenado Talavera de la Reina / Ayuntamiento Talavera de la Reina

La creación del mural ha sido promovida por la Concejalía de Artesanía del Ayuntamiento talaverano. Además, ha contado con la colaboración de las mujeres que participan en el curso de albañilería del proyecto 'Ella Construye' impulsado por el Centro de la Mujer.