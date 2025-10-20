Detienen en Toledo a un hombre por generar con IA imágenes sexuales de 26 mujeres y difundirlas
El detenido tuvo una relación personal con una de las víctimas de Toledo
Un nuevo suceso estremece a los vecinos de la ciudad. La Policía Nacional ha detenido en Toledo a un hombre de 28 años como presunto autor de un delito de revelación de secretos y pornografía infantil. Las fuerzas de seguridad descubrieron que tenía en su poder material pornográfico creado con inteligencia artificial a partir de imágenes reales de 26 mujeres, algunas de ellas incluso menores de edad.
Desde agosto, la Policía Nacional está investigando este caso. Todo surgió a raíz de la denuncia de la madre de dos víctimas, sabía detectado la existencia de un canal en el que se difundían imágenes de contenido sexual, creadas con inteligencia artificial. Ahí se dio cuenta de unas fotografías en las que aparecían las caras de sus hijas, explican las fuentes policiales en un comunicado de prensa.
Cómo se descubrió al autor de difundir las imágenes sexuales en Toledo
Tras esa primera denuncia, se identificaron más víctimas, todas vinculadas entre ellas: tenían entre ellas relaciones familiares, de amistad o laborales. Este dato llevó a que sospecharan que el autor podría tener algún tipo de conexión personal con ellas.
Las pistas llevaron a un hombre residente en Toledo y que había tenido una relación personal con una de las víctimas. Durante el registro de su vivienda, se encontraron varios teléfonos móviles. Uno de ellos tenía fotografías y vídeos de contenido sexual generados mediante inteligencia artificial, a partir de imágenes reales de las víctimas que el arrestado obtuvo a través de redes sociales.
El acusado también difundió sin consentimiento imágenes reales
Al examinar los teléfonos móviles del presunto autor de Toledo, también se descubrieron imágenes reales de otra de las víctimas. A diferencia de las generadas con inteligencia artificial, fueron captadas con su consentimiento, pero se difundieron sin conocimiento de la mujer a través de un canal que él mismo administraba.
En ese canal, el presunto responsable hacía encuestas para que los usuarios valoraran los vídeos y dieran su opinión sobre las víctimas. También instaba al resto a participar y que ellos mismos también crearan contenido.
