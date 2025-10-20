Desconvocada la huelga parcial en la línea de autobús de ALSA Madrid-Toledo tras llegar a un preacuerdo
Los trabajadores han aceptado el preacuerdo alcanzado en las últimas horas entre el comité de empresa y la dirección de ALSA que hará que la línea siga transcurriendo con normalidad
Tras varios meses de tensión, el Comité de Empresa de la línea Madrid-Toledo de ALSA había anunciado unos paros parciales previstos que comenzaran hoy. Sin embargo, la empresa ALSA y el comité de empresa de la línea regular entre Madrid y Toledo han logrado alcanzar en las últimas horas un preacuerdo que ha permitido la desconvocatoria de los paros parciales previstos para esta semana.
Según fuentes sindicales, la huelga parcial que estaba prevista a partir es este lunes 20 de octubre entre los tramos horarios de 5:00 y 9:00 horas, y de 20:00 a 00:00 horas, y con carácter indefinido queda suspendida tras la aceptación por parte de los trabajadores de las condiciones pactadas. Un acuerdo que hará que una de las líneas más transitadas entre Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid siga transitando con normalidad.
El preacuerdo incluye mejoras en las condiciones salariales y sociales de la plantilla
El acuerdo, aún provisional, contempla mejoras parciales en las condiciones salariales y sociales de la plantilla. Aunque no se han hecho públicos los detalles, desde el comité se valora este preacuerdo como un avance después de meses de tensión laboral. "Ahora vemos cómo se materializa el acuerdo y esperamos que se cumpla en todos sus puntos", han señalado desde el Comité de Empresa.
El origen del conflicto se remonta a principios de octubre, cuando los trabajadores anunciaron movilizaciones tras varias reuniones con la empresa sin que se lograra un entendimiento: reclamaban una equiparación retributiva, mejoras en los turnos y descansos, y advertían del "progresivo deterioro del servicio que se ofrece a los usarios".
Con la firma del preacuerdo, los servicios entre Madrid y Toledo se prestarán con normalidad durante la jornada de hoy y en los próximos días. No obstante, el comité ha dejado claro que mantendrá la vigilancia sobre el cumplimiento de lo preestablecido en el acuerdo y, en el caso de que esto no se cumpla, no descarta retomar las movilizaciones.
Por ahora, la empresa y el comité se limitan a señales que se han dado pasos hacia un acuerdo, sin especificar el calendario o detalles concretos de implementación, y sin hacer públicos los compromisos íntegros pactados.
