Qué hacer este fin de semana en Toledo: del cine social a las rutas de senderismo por la igualdad

Toledo se prepara para un fin de semana de otoño repleto de propuestas culturales, sociales y al aire libre. Y es que, más allá de caminar y conocer los rincones del Casco Histórico, la capital cuenta con una amplia programación de actividades para los próximos días apta para todos los gustos: desde los amantes del cine y la música, hasta aquellos apasionados de la naturaleza.

Para aquellos toledanos que no sepan que hacer este fin de semana, podrán disfrutar de cine con compromiso, talleres con raíces, rutas naturales y conciertos íntimos son algunas de las actividades más destacadas. Un fin de semana para divertirse al aire libre y donde el tiempo acompañará hoy y mañana, mientras que para el domingo las previsiones de AEMET prevén lluvias por la tarde.

Un fin de semana cargado de cine

Hoy arranca con fuerza una de las citas más esperadas del calendario cultural regional: el Festival de Cine Social de Castilla-La Mancha, que este año se dedica su programación a visibilizar las injusticias históricas y actuales a través de producciones comprometidas. En esta edición se proyectará en la Sala de Oración el largometraje "Gran redada gitana. Historia de un genocidio", de la cineasta Pilar Távora, galardonada con la Medalla de Andalucía Manuel Clavero en 2023. Con la colaboración de expertos y activistas, la película invita a una reflexión profunda sobre la memoria y la reparación. Un plan ideal para quienes buscan un cine que trascienda la pantalla y conecte con la conciencia.

Feciso 2025 / Feciso

Este festival continuará el sábado a partir de las 12:00 horas en el Salón Rico. Durante la jornada se retransmitirán cinco cortometrajes dirigidos hacia los más pequeños. El evento se cerrará el domingo con la obra "Häxan", con la música en directo creada por Punsebalukenzo.

Para los cinéfilos tendrán más de una razón para no salir de casa. También el viernes, a las 18:30 horas, la Librería Hojablanca proyectará uno de los grandes clásicos del cine negro: "The Big Sleep" de Howard Hawks. Una oportunidad única para disfrutar del séptimo arte en un ambiente íntimo, rodeado de libros y un buen café.

Para los más aventureros: la ruta de "Senderos por la Igualdad"

El sábado amanecerá con una propuesta diferente y muy atractiva para los apasionados de la naturaleza. Dentro del programa "Senderos por la Igualdad", la Concejalía de Asuntos Sociales y el Centro de la Mujer organizan una ruta guiada por el Arroyo del Aserradero, en la red de caminos y vías pecuarias que rodean la ciudad. A partir de las 10:30 horas, familias, mujeres y participantes de todas las edades podrán disfrutar de un paseo que combina naturaleza, convivencia e igualdad.

La iniciativa busca poner en valor el patrimonio medioambiental toledano. Es gratuita, aunque las plazas son limitadas, y los menores deben ir acompañados de un adulto responsable.

A esa misma hora, el Museo Sefardí celebrará el Día de la Mujer Rural con un taller muy especial: los bordados de Lagartera. Durante dos horas, de 10:00 a 12:00, los vecinos participantes aprenderán técnicas tradicionales como la puntada cortada, las vainicas o el pespunte, y descubrirán la historia que late detrás de estas labores, declaradas Bien de Interés Cultural (BIC). El taller está abierto a jóvenes a partir de 14 años y adultos, con posibilidad de ampliar la sesión hasta las 14:00 para quienes deseen profundizar más en la técnica.

Acto de cambio de guardia / Ayuntamiento de Toledo

Mientras que para aquellos que quieran disfrutar al aire libre, el sábado a media mañana (12:00 horas) podrán disfrutar del acto de Relevo de la Guardia en la explanada norte del Alcázar de Toledo, a cargo del Regimiento de infantería "Inmemorial del Rey". Los soldados lucirán uniformes del reinado de Carlos III, ofreciendo al público una recreación llena de rigor. El acceso será libre hasta completar el aforo.

Y para aquellos que busquen una escapada corta fuera del casco urbano, el Castillo de Polán, ubicado a 20 minutos de Toledo, abre sus puertas dentro del programa provincial "12 meses, 12 experiencias en un castillo". El sábado habrá visitas teatralizadas, talleres de oficios tradicionales, exhibiciones medievales y catas de vino y miel, todo acompañado de música en directo.

Para los amantes del deporte: el IX Open Nacional de Pádel en Silla se da cita en la capital

Durante todo el fin de semana, el Club Imperial Pádel acogerá el IX Open Nacional de Pádel en Silla "ASPAYM Toledo", una cita deportiva que demuestra que la inclusión y la competición pueden ir de la mano. Dieciséis parejas de diferentes comunidades autónomas se enfrentarán en un torneo que ya se ha consolidado como referente nacional. La final está prevista para el domingo a las 11:00 horas, con entrada libre para el público hasta completar aforo.

En resumen, un fin de semana plagado de actividades para todos los gustos, públicos y bolsillos.