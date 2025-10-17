Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Trágico suceso en Illescas (Toledo): fallece un trabajador de 40 años al caer desde un aparato elevador de una obra

Los servicios de emergencia nada pudieron hacer por salvarle la vida a su llegada

Los servicios de emergencia nada pudieron hacer por el trabajador a su llegada

Los servicios de emergencia nada pudieron hacer por el trabajador a su llegada / Europa Press

Juan Luis Martín

Juan Luis Martín

Un trabajador de "unos 40 años de edad" ha perdido la vida este viernes tras caer desde un aparato elevador en una obra en el auditorio de la calle Boadilla de la localidad toledana de Illescas.

Según han informado a la agencia Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos tuvieron lugar a las 10:47 horas.

Noticias relacionadas y más

Auditorio en el que tuvo lugar el trágico suceso en el que falleció el trabajador

Auditorio en el que tuvo lugar el trágico suceso en el que falleció el trabajador / Ayuntamiento de Illescas

Al lugar se desplazó una UVI, la Policía Local y la Guardia Civil, que nada pudieron hacer por salvar la vida del hombre a su llegada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Juan Tallón, escritor: 'Alguien está llevando las riendas de nuestra vida y le está yendo muy bien manteniéndonos atentos a lo que no nos interesa
  2. ¿Sabes cuántos cafés costaba un piso en la Colonia del Pico de Pañuelo (Arganzuela), y cuántos costaría hoy?
  3. El rincón a menos de dos horas de Madrid ideal para visitar este 12 de octubre: elegido como uno de los pueblos más bonitos de España
  4. La madrileña que aprendió a ser pastora y pasa los veranos en Tirol sin cobertura ni agua corriente: 'Gano el triple que en España
  5. Detenida en Puente de Vallecas una mujer que estafó a una administración de loterías comprando 500 décimos
  6. Ayuso aprobará su ley del concebido no nacido antes de Semana Santa
  7. Emiliano es marquetero y tiene uno de los puestos del Mercado Cervantino que más expectación está generando: 'Me enseñó mi padre
  8. Sexo y masturbación, así se rinde el PP a Vox en Sevilla

Trágico suceso en Illescas (Toledo): fallece un trabajador de 40 años al caer desde un aparato elevador de una obra

Trágico suceso en Illescas (Toledo): fallece un trabajador de 40 años al caer desde un aparato elevador de una obra

El Picasso desaparecido ya figura en la base internacional de obras de arte sustraídas

El Picasso desaparecido ya figura en la base internacional de obras de arte sustraídas

La Oreja de Van Gogh regresa a Madrid con Amaia Montero a la cabeza: dos conciertos en el Movistar Arena en 2026

La Oreja de Van Gogh regresa a Madrid con Amaia Montero a la cabeza: dos conciertos en el Movistar Arena en 2026

Un cayuco rescata en Angola a los tripulantes de un pesquero gallego en llamas

Un cayuco rescata en Angola a los tripulantes de un pesquero gallego en llamas

El Gobierno apoya el "razonable" rechazo de las víctimas de la dana a que Mazón acuda al funeral de Estado

El Gobierno apoya el "razonable" rechazo de las víctimas de la dana a que Mazón acuda al funeral de Estado

Iberia refuerza su conexión con América Latina y bate récord de vuelos con 23 frecuencias semanales entre Madrid y Buenos Aires en verano

Iberia refuerza su conexión con América Latina y bate récord de vuelos con 23 frecuencias semanales entre Madrid y Buenos Aires en verano

La nueva campaña del aceite del oliva empieza con precios que duplican los de 2021 y un 50% inferiores a los de enero de 2024

La nueva campaña del aceite del oliva empieza con precios que duplican los de 2021 y un 50% inferiores a los de enero de 2024

La Plaza de Toros de Las Ventas logra su mejor registro en la última década superando el millón de espectadores

La Plaza de Toros de Las Ventas logra su mejor registro en la última década superando el millón de espectadores