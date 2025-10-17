Trágico suceso en Illescas (Toledo): fallece un trabajador de 40 años al caer desde un aparato elevador de una obra

Un trabajador de "unos 40 años de edad" ha perdido la vida este viernes tras caer desde un aparato elevador en una obra en el auditorio de la calle Boadilla de la localidad toledana de Illescas.

Según han informado a la agencia Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos tuvieron lugar a las 10:47 horas.

Auditorio en el que tuvo lugar el trágico suceso en el que falleció el trabajador / Ayuntamiento de Illescas

Al lugar se desplazó una UVI, la Policía Local y la Guardia Civil, que nada pudieron hacer por salvar la vida del hombre a su llegada.