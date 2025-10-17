Trágico suceso en Illescas (Toledo): fallece un trabajador de 40 años al caer desde un aparato elevador de una obra
Los servicios de emergencia nada pudieron hacer por salvarle la vida a su llegada
Un trabajador de "unos 40 años de edad" ha perdido la vida este viernes tras caer desde un aparato elevador en una obra en el auditorio de la calle Boadilla de la localidad toledana de Illescas.
Según han informado a la agencia Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos tuvieron lugar a las 10:47 horas.
Al lugar se desplazó una UVI, la Policía Local y la Guardia Civil, que nada pudieron hacer por salvar la vida del hombre a su llegada.
