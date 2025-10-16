Solo unas pocas españolas han desfilado para Victoria's Secret y hay una modelo toledana entre ellas

El desfile de Victoria's Secret es uno de los grandes eventos del mundo de la moda. Después de unos años sin realizarse, en 2024 la marca regresó con más fuerza que nunca a su tradicional evento, convirtiéndose en uno de los temas más comentados en redes sociales. Aunque te cueste creerlo, hay una modelo toledana que cruzó una de las pasarelas más conocidas del mundo.

Solo cinco modelos españolas han sido seleccionadas para participar en un desfile de Victoria's Secret o ser imagen de la lencería más exclusiva. En esa escasa selección hay nombres como Esther Cañadas, Blanca Padilla o Helena Barquilla. Además, hay que sumar un nombre que siempre ha llevado Toledo por bandera: Eugenia Silva.

La modelo toleda Eugenia Silva desfiló para Victoria's Secret

Fue en 1999 cuando Eugenia Silva desfiló en la pasarela de Victoria's Secret, pero hay que recordar que ya había trabajado con la marca años antes. Tras el gran debut español de Helena Barquilla en 1995 y Esther Cañadas en 1997, que compartió cartel con nombres como Claudia Schiffer, Naomi Campbell o Heidi Klum, la toledana se convertía en la tercera modelo nacional en pasear la lencería en este evento único.

Tenía 23 años cuando se subió a la pasarela más famosa del mundo y coincidió con el estreno de Gisele Bündchencomo ángel, una fecha marcada en roja para los seguidores de la marca. Viviía en Nueva York y su carrera internacional empezaba a despegar. Prueba de ello es que ya había desfilado para firmas de lujo como Oscar de la Renta, Dior, Versace o Jean Paul Gaultier.

Eugenia Silva desfilando para Victoria's Secret en 1999 / Archivo

En una entrevista con La Vanguardia, Eugenia Silva definió su desfile para Victoria's Secret como uno de los grandes hitos de su carrera y del que guarda grandes recuerdos, pese al gran nivel de exigencia. Afirmó que en esa época era como estar "en lo más alto".

También explicó que por aquel entonces no iba al gimnasio y que empezó a cuidarse en ese sentido con los años, aprendiendo a vivir de una forma más sana y consciente.

Eugenia Silva es una toledana orgullosa

A pesar de haber nacido en Madrid, Eugenia Silva se trasladó junto a su familia a Toledo cuando solo tenía un año, por lo que se considera originaria de la ciudad. Prueba de ello es que en 2022 fue reconocida con la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha, un logro muy especial para ella.

Eugenia Silva recibiendo en 2002 la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha / Gobierno de Castilla-La Mancha

En la capital manchega afirma que están sus raíces y sus grandes amigos. Incluso, llegó a ser presidenta de la Junta de Protectores de la Real Fundación de Toledo, que lleva a cabo proyectos que contribuyan a conservar, poner en valor y difundir el patrimonio cultural de la ciudad.

La moda empezó a gustarle mientras estudiaba en el emblemático colegio católico y concertado conocido como "las Carmelitas". Una prueba de que Toledo ha estado muy presente en su carerra, desde muy pequeña.