En este pueblo de Toledo está prohibido beber agua del grifo: los nitratos superan los límites legales

Los problemas por el agua continúan afectando en la provincia de Toledo. Y es que en el último mes, han sido varias zonas las que se han quedado sin agua potable a causa de diferentes razones. El último de ellos, y por una motivo más que notable, es el pueblo de Quero, a una hora de la capital. En este municipio manchego de alrededor de mil habitantes, el aviso llegó como un revuelo, de esas noticias que nadie espera: "no butilizar el agua del grifo para beber ni para cocinar". La advertencia, recogida en un bando municipal este lunes, se difundió después de que los últimos análisis del agua potable detectaran niveles de nitratos por encima de los límites permitidos para el consumo humano.

El ayuntamiento comunicó la medida explicando que el agua puede seguir utilizándose para tareas domésticas como la limpieza y la higiene, pero no debe beberse, ni emplearse para cocinar o preparar alimentos. La decisión se adoptó tras recibir los resultados de control remitidos por la Consejería de Sanidad, los cuales revelaron que la red municipal contiene una cantidad superior a la permitida, es decir, superior a los 50 miligramos por el litro, el máximo establecido por la normativa europea.

Una medida mientras se buscan soluciones

Fuentes municipales señalaron que "ya se han adoptado las primeras medidas para solucionar el problema". Mientras tanto, el consistorio ha recomendado a los vecinos abastecerse con agua embotellada y ha iniciado gestiones para garantizar el suministro alternativo a las personas mayores y familias con dificultades de acceso.

Los vecinos de Quero no pueden usar el agua del grifo desde este lunes y hasta nuevo aviso / Ayuntamiento de Quero

La presencia de nitratos en el agua subterránea es un problema creciente en buena parte de la región manchega. Estos compuestos, procedentes sobre todo de fertilizantes agrícolas y estiércoles mal gestionados, pueden filtrarse a los acuíferos y afectar a la calidad del agua de los pequeños municipios que dependen de pozos o manantiales locales. Según datos del Ministerio de Sanidad, en 2023 fueron 257 los municipios españoles donde detectaron valores de nitratos por encima del valor permitivo. Un aspecto también alertado por Ecologistas en Acción a principios de año.

El agua potable: un problema en varias zonas rurales de la provincia

Y es que, los problemas de agua potable por diferentes razones son bastante comunes en varias zonas de la provincia una vez termina el verano. Hace unas semanas fueron diez pueblos y 9.000 vecinos de la Mancomunidad del Río Pusa quienes estuvieron sin agua potable más de 15 días a causa de una avería y la alta concentración de hierro.

Mientras que ahora también lo sufren en la Mancomunidad Río Frío, aunque en este caso el motivo no es una avería, sino por falta de agua. En concreto, son tres municipios los que se han quedado sin agua, Sevilleja de la Jara, Campillo de la Jara y Aldenueva de San Bartolomé. Un problema habitual tras la estación estival, después de que la presa de Río Frío quede bajo mínimos. En este caso, estas tres localidades tienen la opción de la presa de San Vicente.