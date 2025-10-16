Atraco a punta de pistola en una tienda del Parque Comercial Abadía de Toledo: hay una persona herida

Un violento atraco ha tenido lugar este jueves alrededor de las 11:00 horas en la tienda MediaMarkt ubicada en el Parque Comercial Abadía. Según han confirmado a este medio fuentes del Ayuntamiento de Toledo, tres individuos accedieron al establecimiento y agredieron al vigilante de seguridad utilizando lo que, en principio, parece ser una pistola de balines.

Por el momento, se desconoce la gravedad de las heridas sufridas por el empleado de seguridad. Tampoco hay información de si los asaltantes lograron sustraer algún tipo de botín antes de darse a la fuga. Las autoridades ya han iniciado una investigación para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

Según ha confirmado a este medio una de las tiendas cercanas al lugar de los hechos, servicios médicos y la Policía ya se encuentran en el punto.

Otro de los comercios de restauración explica a la CRónica de Toledo que "se ha escuchado mucho ruido" en el momento de los hechos y que se han sorprendido cuando han conocido lo que estaba ocurriendo, teniendo que dejar de trabajar por un momento.

Mientras, uno de los testimonios de las personas que se encontraban 'in situ' a la hora que tuvo lugar el atraco, asegura a este periódico que fueron cinco encapuchados que salieron de la tienda y huyeron en dos coches diferentes.

