SUCESOS
¿Qué es el ‘método del abrazo’ y cómo actuaba la pareja detenida en Toledo por robos a mayores?
Conocido también como el 'abrazo solidario', este método es utilizado por delincuentes para robar dinero o joyas a personas mayores
La Guardia Civil ha detenido a una pareja en Valmojado (Toledo) que se dedicaba a robos mediante el 'método del abrazo', principalmente a personas mayores, en localidades de Toledo, Madrid y Sevilla y, en total, ha esclarecido diez delitos de huerto y cuatro de robo con violencia e intimidación.
Agentes del puesto principal de Valmojado comprobaron que hechos similares a los ocurridos en esta localidad habían tenido lugar también en Valdemorillo (Madrid) y en Brenes (Sevilla) y pusieron en marcha la operación 'Calincas', según ha informado la Guardia Civil. Determinaron que la mayoría de los hechos denunciados estaban relacionados con los mismos autores, que solían cambiar su aspecto físico y el vehículo en el que se desplazaban para evitar ser identificados por las fuerzas de seguridad.
Las joyas sustraídas eran trasladadas posteriormente a países del este, donde se les daba salida mediante su venta, por lo que no ha sido posible su recuperación.
La Guardia Civil se coordinó con los efectivos de Policía Local de las localidades afectadas y detuvieron a la pareja, cuyas víctimas eran, principalmente, personas mayores.
Así es el 'método del abrazo' con el que consiguieron robar en Toledo, Madrid y Sevilla
El método del abrazo consiste en que, personas a las que no conoces se acercan y te abrazan con la única intención de robar las joyas o el dinero que llevemos encima. Normalmente este tipo de personas buscan a gente en edad avanzada para llevar a cabo sus maliciosas intenciones.
La Guardia Civil aconseja que cuando transitamos por la vía pública, entre ellos caminar por la parte interior de la acera, colocando el bolso en el lado de la pared y utilizar preferentemente bolsos de asa o que no lleven correa.
También, debemos evitar hacer ostentación de joyas u otros objetos de valor, proteger el bolso o las cartera en las grandes aglomeraciones, y no aceptar ninguna propuesta que le ofrezcan por la calle, por ventajosa que parezca ya que normalmente será una estafa.
- Juan Tallón, escritor: 'Alguien está llevando las riendas de nuestra vida y le está yendo muy bien manteniéndonos atentos a lo que no nos interesa
- ¿Sabes cuántos cafés costaba un piso en la Colonia del Pico de Pañuelo (Arganzuela), y cuántos costaría hoy?
- Detenida en Puente de Vallecas una mujer que estafó a una administración de loterías comprando 500 décimos
- El rincón a menos de dos horas de Madrid ideal para visitar este 12 de octubre: elegido como uno de los pueblos más bonitos de España
- La madrileña que aprendió a ser pastora y pasa los veranos en Tirol sin cobertura ni agua corriente: 'Gano el triple que en España
- Ayuso aprobará su ley del concebido no nacido antes de Semana Santa
- Servicios mínimos de Cercanías este miércoles: así aumentarán los tiempos de espera en las estaciones
- Emiliano es marquetero y tiene uno de los puestos del Mercado Cervantino que más expectación está generando: 'Me enseñó mi padre