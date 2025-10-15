¿Qué es el ‘método del abrazo’ y cómo actuaba la pareja detenida en Toledo por robos a mayores?

La Guardia Civil ha detenido a una pareja en Valmojado (Toledo) que se dedicaba a robos mediante el 'método del abrazo', principalmente a personas mayores, en localidades de Toledo, Madrid y Sevilla y, en total, ha esclarecido diez delitos de huerto y cuatro de robo con violencia e intimidación.

Agentes del puesto principal de Valmojado comprobaron que hechos similares a los ocurridos en esta localidad habían tenido lugar también en Valdemorillo (Madrid) y en Brenes (Sevilla) y pusieron en marcha la operación 'Calincas', según ha informado la Guardia Civil. Determinaron que la mayoría de los hechos denunciados estaban relacionados con los mismos autores, que solían cambiar su aspecto físico y el vehículo en el que se desplazaban para evitar ser identificados por las fuerzas de seguridad.

Las joyas sustraídas eran trasladadas posteriormente a países del este, donde se les daba salida mediante su venta, por lo que no ha sido posible su recuperación.

La Guardia Civil se coordinó con los efectivos de Policía Local de las localidades afectadas y detuvieron a la pareja, cuyas víctimas eran, principalmente, personas mayores.

Así es el 'método del abrazo' con el que consiguieron robar en Toledo, Madrid y Sevilla

El método del abrazo consiste en que, personas a las que no conoces se acercan y te abrazan con la única intención de robar las joyas o el dinero que llevemos encima. Normalmente este tipo de personas buscan a gente en edad avanzada para llevar a cabo sus maliciosas intenciones.

La Guardia Civil aconseja que cuando transitamos por la vía pública, entre ellos caminar por la parte interior de la acera, colocando el bolso en el lado de la pared y utilizar preferentemente bolsos de asa o que no lleven correa.

También, debemos evitar hacer ostentación de joyas u otros objetos de valor, proteger el bolso o las cartera en las grandes aglomeraciones, y no aceptar ninguna propuesta que le ofrezcan por la calle, por ventajosa que parezca ya que normalmente será una estafa.