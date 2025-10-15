La Guardia Civil en Toledo apuntala dos edificios más del cuartel para evitar derrumbes
Los bloques 14 y 15 tienen que ser apuntalados después de que lo indiquen así los informes de la Guardia Civil de Toledo
Durante todo este año 2025, la Guardia Civil de Toledo está viviendo un proceso de mejora en sus instalaciones, para garantizar la seguridad de las instalaciones y las familias que puedan residir ahí.
Estas actuaciones se centran especialmente en el desalojo y la demolición de ciertos edificios que presentaban riesgo. Los otros edificios están bajo análisis, con estrictas monitorizaciones técnicas para asegurar que pueda seguir habitándose. Ahora, se confirma que dos nuevas estructuras serán apuntaladas.
Las nuevas intervenciones de la Guardia Civil de Toledo en dos edificios
En concreto, las labores para reforzar la seguridad en el acuartelamiento de la Guardia Civil en Toledo continúan con dos nuevas intervenciones para apuntalar los edificios 14 y 15 del complejo, tal y como han confirmado en un comunicado oficial.
Estas nuevas intervenciones, según detallan en el comunicado, son en respuesta al informe técnico elaborado por el arquitecto del Servicio de Acuartelamiento de la Dirección General, así como a la supervisión de la dirección facultativa encargada de la obra. Las medidas se basan en los resultados de los ensayos estructurales realizados sobre estos bloques, según la Jefatura de los Servicios de Apoyo de la Guardia Civil.
Los edificios 14 y 15, hasta el momento, podrán seguir utilizándose con normalidad. Sí que habrá restricciones estrictas en cuanto a la sobrecarga permitida y no se podrán aumentar las cargas actuales.
¿Cuánto tiempo van a durar estas intervenciones de renovación?
La situación en estos dos edificios de la Guardia Civil de Toledo se va a mantener así en un plazo máximo de dos años. Cuando finalice este periodo, la estructura deberá ser demolida de manera inexcusable.
Para asegurar la estabilidad durante este tiempo, se implementará un programa de mantenimiento bajo supervisión técnica continua. Sus residentes ya han sido informados tras celebrarse una reunión. Ahí les han explicado con detalle en qué van a consistir las próximas intervenciones y cómo van a ser las medidas adoptadas para garantizar la seguridad en el acuartelamiento.
Esta medida es parte del proceso de renovación del acuartelamiento de Toledo, que comenzó el pasado mes de enero de 2025. La Guardia Civil anunció el desalojo exprés del cuartel para levantar una nueva Comandancia en la misma parcela de la avenida de Barber, en el barrio de Palomarejos.
Esta decisión fue porque el actual inmueble se encontraba "deteriorado" y "no cumplía con los requisitos necesarios para la prestación de servicio".
- Juan Tallón, escritor: 'Alguien está llevando las riendas de nuestra vida y le está yendo muy bien manteniéndonos atentos a lo que no nos interesa
- ¿Sabes cuántos cafés costaba un piso en la Colonia del Pico de Pañuelo (Arganzuela), y cuántos costaría hoy?
- Detenida en Puente de Vallecas una mujer que estafó a una administración de loterías comprando 500 décimos
- El rincón a menos de dos horas de Madrid ideal para visitar este 12 de octubre: elegido como uno de los pueblos más bonitos de España
- La madrileña que aprendió a ser pastora y pasa los veranos en Tirol sin cobertura ni agua corriente: 'Gano el triple que en España
- Ayuso aprobará su ley del concebido no nacido antes de Semana Santa
- Servicios mínimos de Cercanías este miércoles: así aumentarán los tiempos de espera en las estaciones
- Emiliano es marquetero y tiene uno de los puestos del Mercado Cervantino que más expectación está generando: 'Me enseñó mi padre