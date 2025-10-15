La Guardia Civil en Toledo apuntala dos edificios más del cuartel para evitar derrumbes

Durante todo este año 2025, la Guardia Civil de Toledo está viviendo un proceso de mejora en sus instalaciones, para garantizar la seguridad de las instalaciones y las familias que puedan residir ahí.

Estas actuaciones se centran especialmente en el desalojo y la demolición de ciertos edificios que presentaban riesgo. Los otros edificios están bajo análisis, con estrictas monitorizaciones técnicas para asegurar que pueda seguir habitándose. Ahora, se confirma que dos nuevas estructuras serán apuntaladas.

Las nuevas intervenciones de la Guardia Civil de Toledo en dos edificios

En concreto, las labores para reforzar la seguridad en el acuartelamiento de la Guardia Civil en Toledo continúan con dos nuevas intervenciones para apuntalar los edificios 14 y 15 del complejo, tal y como han confirmado en un comunicado oficial.

Trabajos de demolición del Cuartel de la Guardia Civil de Toledo / Guardia Civil Toledo

Estas nuevas intervenciones, según detallan en el comunicado, son en respuesta al informe técnico elaborado por el arquitecto del Servicio de Acuartelamiento de la Dirección General, así como a la supervisión de la dirección facultativa encargada de la obra. Las medidas se basan en los resultados de los ensayos estructurales realizados sobre estos bloques, según la Jefatura de los Servicios de Apoyo de la Guardia Civil.

Los edificios 14 y 15, hasta el momento, podrán seguir utilizándose con normalidad. Sí que habrá restricciones estrictas en cuanto a la sobrecarga permitida y no se podrán aumentar las cargas actuales.

¿Cuánto tiempo van a durar estas intervenciones de renovación?

La situación en estos dos edificios de la Guardia Civil de Toledo se va a mantener así en un plazo máximo de dos años. Cuando finalice este periodo, la estructura deberá ser demolida de manera inexcusable.

Para asegurar la estabilidad durante este tiempo, se implementará un programa de mantenimiento bajo supervisión técnica continua. Sus residentes ya han sido informados tras celebrarse una reunión. Ahí les han explicado con detalle en qué van a consistir las próximas intervenciones y cómo van a ser las medidas adoptadas para garantizar la seguridad en el acuartelamiento.

Esta medida es parte del proceso de renovación del acuartelamiento de Toledo, que comenzó el pasado mes de enero de 2025. La Guardia Civil anunció el desalojo exprés del cuartel para levantar una nueva Comandancia en la misma parcela de la avenida de Barber, en el barrio de Palomarejos.

Esta decisión fue porque el actual inmueble se encontraba "deteriorado" y "no cumplía con los requisitos necesarios para la prestación de servicio".