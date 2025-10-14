El personal de la línea de ALSA Madrid-Toledo anuncia paros parciales a partir del 20 de octubre

El conflicto laboral entre los trabajadores de la línea Madrid-Toledo de ALSA y la compañía se intensifica. Tras varios intentos de negociación el Comité de Empresa ha anunciado el inicio de movilizaciones y paros parciales a partir del próximo lunes 20 de octubre con carácter indefinido. Coincidiendo así con una de las líneas más transitadas entre Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid.

Desde el comité denuncian "la falta de avances reales en la negociación del convenio" y una "pérdida de poder adquisitivo insostenible" para la plantilla. Esta decisión se toma tras varias reuniones celebradas con la empresa de transporte, "en las que la dirección se ha negado en rotundo a acercar posturas respecto a las reivindicaciones de la plantilla, incluso después de que los trabajadores rebajaran sustancialmente sus pretensiones en un ejercicio de responsabilidad para alcanzar un acuerdo", afirma el comité de empresa.

Las protestas, que comenzarán con paros parciales en los turnos de 5:00 a 9:00 y de 20:00 a 00:00, podrían ampliarse si no se alcanzan acuerdos en las próximas semanas. Desde el Sindicato Libre de Transporte (SLT), mayoritario en la línea, explican que los conductores y personal de ALSA llevan meses reclamando mejoras salariales y laborales, en un contexto de subida general de precios y aumento del coste de vida.

Según informa dicho comité, las movilizaciones "responden a la negativa de ALSA a atender a las legítimas demandas de mejoras salariales y sociales, así como el progresivo deterioro del servicio que ofrece a los usuarios, una situación que repercute directamente en la seguridad y condiciones laborales de los conductores". “La situación se ha vuelto insostenible, y los trabajadores han decidido dar un paso adelante para defender sus derechos”, señalan desde el comité.

Una movilización anunciada desde septiembre

El conflicto llega tras varios meses de reuniones sin acuerdo y en un momento de especial tensión en el sector del transporte interurbano. Los representantes de los trabajadores insisten en que están dispuestos a continuar las negociaciones “siempre que la empresa acuda con propuestas serias y voluntad real de acuerdo”.

Mientras tanto, los usuarios deberán prepararse para posibles movilizaciones alteraciones del servicio a partir del 20 de octubre. "Desde el Comité de Empresa queremos pedir disculpas a todos los usuarios y usuarias por los inconvenientes que puedan derivarse de estos paros. Ellos también son víctimas del deterioro del servicio, y por ello les pedimos comprensión, apoyo y participación en las movilizaciones que comenzarán el día 20".