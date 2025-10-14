La esgrima regresa a Toledo: así será la novena edición de la Copa Maestros de Castilla-La Mancha

En la mañana de este martes, Rubén Lozano, concejal de Medioambiente, Río Tajo y Deportes, ha presentado la novena edición de la Copa Maestros de Esgrima de Castilla-La Mancha, que se celebrará el próximo sábado 25 de octubre a partir de las 10:00 horas en la plaza del ayuntamiento.

La ciudad toledana ya ha acogido recientemente algún evento importante a nivel regional como el campeonato de coctelería, lo que trajo el foco de este sector a la ciudad. Y ahora, con este torneo, Lozano ha indicado que "vuelve a situarnos como sede de una competición espectacular", y este es uno de los 240 eventos deportivos que se incluyen en la celebración de la Ciudad Europea del Deporte y que pretende "fomentar el deporte y salud en Toledo".

La esgrima, un deporte con mucha tradición en Toledo

El concejal de Deportes ha agradecido la implicación del Club de Esgrima Toledo destacando el trabajo que realizan en el recién recuperado Pabellón de San Lázaro que, gracias al esfuerzo del equipo de Gobierno, “ha vuelto a ser un espacio deportivo de referencia y que ahora este club está utilizando a diario, desarrollando su actividad con mucho éxito”.

Un deporte que para él tiene "una tradición muy arraigada en nuestra ciudad, ligada a la historia de Toledo", a la vez que ha invitado a todos los ciudadanos a asistir, ya que será "un gran festival en pleno corazón de la ciudad".

Carlos Toledo, director técnico del club de Esgrima, ha agradecido "el apoyo decidido hacia este deporte y el impulso que supone disponer de la sala de armas en el Pabellón de San Lázaro", un espacio con tradición en la esgrima. “Tras la crisis que atravesamos después del confinamiento, el traslado a San Lázaro ha supuesto un auténtico revulsivo y en apenas dos meses hemos notado un aumento significativo de socios y de personas interesadas en la esgrima”, ha añadido.

Así será la Copa de Maestros

La competición reunirá a los ocho primeros clasificados del ranking masculino y femenino de la pasada temporada, quienes se enfrentarán en un cuadro de eliminación directa hasta coronar a los nuevos maestros y maestras de Castilla-La Mancha. El espectáculo está asegurado.