Hasta 1.500 euros en ayudas para las familias de los bebés nacidos en 2025 en Toledo: Estos son los requisitos para solicitarla

La Diputación de Toledo ha reactivado, por segundo años consecutivo, su programa de ayudas por nacimiento o adopción para 2025, que destinará 231.000 euros —un máximo de 1.500 euros por unidad familiar— con el objetivo de contrarrestar la despoblación y afianzar el arraigo en pueblos de la provincia de Toledo con dificultades demográficas. Uno de los problemas que más preocupan a la institución provincial.

La convocatoria está dirigida a familias de bebés nacidos o adoptados este año en los 75 municipios o núcleos de población incluidos en las zonas de riesgo de despoblación, de intensa despoblación o de extrema despoblación conforme el Decreto 108/2021. Las ayudas varían según el número de hijos: 1.000 € para el primer hijo, 1.200 € para el segundo y 1.500 € para el tercer hijo o siguientes.

Daniel Arias Vegas, vicepresidente y diputado del área de Bienestar Social, Familia y Juventud, señaló que “es primordial tomar medidas para luchar contra la despoblación en los municipios de nuestra provincia. Lo que pretendemos es ayudar a fomentar la natalidad, promoviendo el bienestar de las familias, y permitirles conciliar la vida laboral y familiar, apoyándoles económicamente”. Esta ayuda está pensada para cubrir distintos tipos de gastos ligados a la crianza del bebé: desde la guardería o el cuidado profesional hasta productos farmacéuticos, pañales y todo el material necesario, como carritos, cunas o tronas.

Esta convocatorio exime a los beneficiarios de presentar justificante inmediato del gasto para recibir la subvención, aunque deberán conservar facturas y documentos que podrían ser requeridos posteriormente por la Delegación de Bienestar Social o Intervención de la Diputación. Además, los gastos de material podrán justificarse incluso si se produjeron hasta dos meses antes del nacimiento o adopción, siempre que estén vinculados al bebé

Requisitos necesarios para recibir la ayuda

Para poder optar a esta subvención, se exige que uno de los progenitores esté empadronado en el municipio beneficiario al menos un año antes del nacimiento o adopción, y que mantenga esa condición durante todo el proceso. Además, el niño o adoptado debe estar empadronado en la localidad desde el momento de nacimiento o adopción, y mantenerse inscrito hasta el momento de presentar la solicitud de pago.

También se deberá presentar el libro de familia de la unidad familiar, la partida de nacimiento del hijo o inscripción marginal del adoptado y que cumplen con los requisitos de la Ley 38/2033, del 17 de noviembre, general de subvenciones. Además, se rellenará y registrará la ficha a terceros que aparece en la web de la institución.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 15 de enero de 2026, fecha límite que tendrán las familias interesadas para tramitar la solicitud. En 2024, la primera edición de este programa benefició a 201 familias en 42 municipios, cada una con una ayuda única de 1.000 €, según datos de la institución provincial.