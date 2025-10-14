Hasta 1.500 euros en ayudas para las familias de los bebés nacidos en 2025 en Toledo: Estos son los requisitos para solicitarla
La Diputación de Toledo destinará un total de 231.000 euros a estas ayudas de las que se podrán beneficiar los 75 municipios de la provincia incluidos en las zonas en riesgo de despoblación
La Diputación de Toledo ha reactivado, por segundo años consecutivo, su programa de ayudas por nacimiento o adopción para 2025, que destinará 231.000 euros —un máximo de 1.500 euros por unidad familiar— con el objetivo de contrarrestar la despoblación y afianzar el arraigo en pueblos de la provincia de Toledo con dificultades demográficas. Uno de los problemas que más preocupan a la institución provincial.
La convocatoria está dirigida a familias de bebés nacidos o adoptados este año en los 75 municipios o núcleos de población incluidos en las zonas de riesgo de despoblación, de intensa despoblación o de extrema despoblación conforme el Decreto 108/2021. Las ayudas varían según el número de hijos: 1.000 € para el primer hijo, 1.200 € para el segundo y 1.500 € para el tercer hijo o siguientes.
Daniel Arias Vegas, vicepresidente y diputado del área de Bienestar Social, Familia y Juventud, señaló que “es primordial tomar medidas para luchar contra la despoblación en los municipios de nuestra provincia. Lo que pretendemos es ayudar a fomentar la natalidad, promoviendo el bienestar de las familias, y permitirles conciliar la vida laboral y familiar, apoyándoles económicamente”. Esta ayuda está pensada para cubrir distintos tipos de gastos ligados a la crianza del bebé: desde la guardería o el cuidado profesional hasta productos farmacéuticos, pañales y todo el material necesario, como carritos, cunas o tronas.
Esta convocatorio exime a los beneficiarios de presentar justificante inmediato del gasto para recibir la subvención, aunque deberán conservar facturas y documentos que podrían ser requeridos posteriormente por la Delegación de Bienestar Social o Intervención de la Diputación. Además, los gastos de material podrán justificarse incluso si se produjeron hasta dos meses antes del nacimiento o adopción, siempre que estén vinculados al bebé
Requisitos necesarios para recibir la ayuda
Para poder optar a esta subvención, se exige que uno de los progenitores esté empadronado en el municipio beneficiario al menos un año antes del nacimiento o adopción, y que mantenga esa condición durante todo el proceso. Además, el niño o adoptado debe estar empadronado en la localidad desde el momento de nacimiento o adopción, y mantenerse inscrito hasta el momento de presentar la solicitud de pago.
También se deberá presentar el libro de familia de la unidad familiar, la partida de nacimiento del hijo o inscripción marginal del adoptado y que cumplen con los requisitos de la Ley 38/2033, del 17 de noviembre, general de subvenciones. Además, se rellenará y registrará la ficha a terceros que aparece en la web de la institución.
La convocatoria permanecerá abierta hasta el 15 de enero de 2026, fecha límite que tendrán las familias interesadas para tramitar la solicitud. En 2024, la primera edición de este programa benefició a 201 familias en 42 municipios, cada una con una ayuda única de 1.000 €, según datos de la institución provincial.
- La madrileña que aprendió a ser pastora y pasa los veranos en Tirol sin cobertura ni agua corriente: 'Gano el triple que en España
- Juan Tallón, escritor: 'Alguien está llevando las riendas de nuestra vida y le está yendo muy bien manteniéndonos atentos a lo que no nos interesa
- Emiliano es marquetero y tiene uno de los puestos del Mercado Cervantino que más expectación está generando: 'Me enseñó mi padre
- El rincón a menos de dos horas de Madrid ideal para visitar este 12 de octubre: elegido como uno de los pueblos más bonitos de España
- ¿Sabes cuántos cafés costaba un piso en la Colonia del Pico de Pañuelo (Arganzuela), y cuántos costaría hoy?
- ¿Es verdad que hay empujadores en el Metro de Madrid como en el de Japón por el cierre de la línea 6?
- Adiós a un torero histórico: Madrid saca por la puerta grande a Morante en su última tarde
- El ginecólogo de 86 años que ha ayudado a parir a toda su familia: 'Ya no puedo estar mucho rato de pie, saco al niño y me voy