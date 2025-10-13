¿Sabías que La Oreja de Van Gogh grabó uno de sus últimos videoclips con Amaia Montero en esta finca de Toledo?

El regreso de Amaia Montero con La Oreja de Van Gogh está más cerca que nunca. La banda ya ha actualizado sus perfiles en redes sociales, escogiendo un fondo blanco como imagen de perfil y escribiendo en su biografía un mensaje muy significativo: "Solo juntos tiene sentido". Aunque te cueste creerlo, Toledo fue uno de los últimos grandes escenarios del grupo, antes de que su primera cantante saliera de la formación.

'Guapa' fue el último álbum que sacaron los miembros originales de "La Oreja". De ese disco hay grandes éxitos que todo el público recuerda, como 'Muñeca de trapo'. Otra de las canciones memorables de ese trabajo tuvo un espectacular videoclip que se rodó en la capital toledana.

Así es el videoclip que LODVG grabó en la ciudad de Toledo

En el verano de 2006, La Oreja de Van Gogh lanzó el segundo single de 'Guapa': 'Dulce Locura', compuesta por Amaia Montero y Xabi San Martín. Este álbum fue todo un éxito y se mantuvo más de ocho semanas como el más vendido del país.

El videoclip de esta canción trascurre en lo que parece una gran casa abandonada donde están los miembros del grupo. Interpretan el tema, mientras grandes ráfagas de aire mueven plumas, rompen platos...

'Dulce Locura' fue dirigido por Struendo, que confirmaron la ubicación de las escenas: un palacio del siglo XVI de Los Lavaderos en Toledo. "Rodamos un día entero en Los Lavaderos, un lugar impresionante, manteniendo la línea de dar a La Oreja de Van Gogh algo más de oscuridad y dureza", explicó Juan Pablo Enis, de Struendo, a un medio de la época.

Con este escenario, querían conseguir un videoclip inquietante y fuera de lo común. El director buscaba crear ambientes únicos, con una mezcla de colores que recordara a películas suecas de los 70.

¿Cómo es la Finca de Los Lavaderos?

El escenario de uno de los últimos videoclips de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero, Los Lavaderos, es una finca histórica del siglo XVI ubicada a solo 10 minutos del casco histórico de Toledo y a menos de una hora de Madrid. En la actualidad, es ideal para celebraciones y suele ser uno de los enclaves más buscados de la provincia para bodas.

Los Lavaderos es donde La Oreja de Van Gogh grabó 'Dulce Locura / Los Lavaderos

Es un espacio con un encanto especial, que ha sido escenario de numerosas películas y series de televisión. Se alquila siempre de manera exclusiva y la casa-palacio ofrece un entorno elegante para ceremonias.

Un elemento llamativo, a pesar de que no aparece en el videoclip de La Oreja de Van Gogh, es su jardín, con capacidad para más de 400 personas. Puede ser perfecto para disfrutar de un cóctel, la cena o el baile al aire libre.

Además, cuenta con un antiguo granero con techos altos de madera y grandes ventanales, que puede acoger otros 280 invitados, por si prefieres un evento que se celebre bajo techo.

Los caminos arbolados, la piscina rodeada de columnas y los patios también son espacios perfectos para recibir a los invitados con un cóctel, para grabar películas o para celebrar ceremonias civiles en un ambiente distinto.

¿Qué otros artistas han grabado videoclips en Toledo?

Además de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero, otros artistas de fama internacional han escogido Toledo para grabar sus videoclips. Algunos han sido grandes éxitos que han estado en lo más alto de las plataformas musicales.