Jamal, palestino vecino de Toledo, celebra el alto en fuego en Gaza: "El mundo ha abierto los ojos"

Jamal Halawa llegó a Toledo hace más de 49 años, víctima directa, como el resto de su familia, de la 'Nabka', la expulsión de cientos de miles de palestinos de sus hogares en 1948. Desde entonces, ha sido protagonista de la reivindicación de los derechos de su pueblo y la denuncia de las acciones de Israel contra ellos, desde Castilla-La Mancha.

Con el anuncio del alto el fuego en Gaza —y el intercambio en las próximas horas de rehenes israelíes (20 seguían con vida) por presos palestinos— muestra "alivio" por esta tregua, aunque reconoce que puede suponer "un punto y final a un genocidio que lleva dos años".

Junto al emblemático olivo plantado en 2014 junto a la muralla de Toledo, Halawa describe lo ocurrido durante los dos últimos años como uno de los mayores "horrores ". "El 80% de las casas de Gaza ahora están destruidas, el 80%. Hay más de 20.000 niños muertos. Hay más de 5.000 niños mutilados".

En su opinión, la resistencia palestina "no se detendrá" mientras sea necesaria la "lucha de liberación y se establezca una solución permanente". Un estado donde "convivan todas las religiones en paz y en democracía. Aspiramos a un estado binacional o trinacional, pero que vivan todos los habitantes de Palestina en paz y en libertad".

"Lo estamos viendo en vivo y en directo"

Halawa recuerda el conflicto desde 1948. "Lo que ocurrió con mis padres, lo estamos viendo ahora en directo y a diario", dice visiblemente emocionado. Con el avance de la tecnología, el mundo entero ha podido ver lo que ocurre en Gaza. A su juicio, "la gente ha abierto los ojos y ha visto quién es Israel".

Según los datos de Médicos del Mundo, más de 64.000 personas han sido asesinadas en Gaza, de las cuales más de 20.000 eran niños. Y 71.000 menores de 5 años necesitan tratamiento urgente por desnutrición.

Desde octubre de 2023, el 94% de los hospitales en Gaza han sido dañados o destruidos por los bombardeos, lo que ha supuesto un colapso sanitario en la Franja, ya que son solo 13 hospitales funcionan parcialmente.