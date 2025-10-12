Nil Ojeda 'tunea' este pueblo a una hora de Toledo para presentar su nuevo drop de MilfShakes

Nil Ojeda se presenta solo. El youtuber y creador de contenido es uno de los máximos referentes dentro de las redes sociales a nivel nacional, donde acumula más de 4,8 millones de seguidores en YouTube y más de 2,6 millones en Instagram. Además, el catalán es el creador de la marca MilfShakes, conocida por la viralidad y exclusividad de sus drops, los cuales se agotan en apenas días. Y en el último de ellos, ha dejado huella en el escenario que ha utilizado para lanzar el último de ellos: en San Bartolomé de las Abiertas.

Ubicado a una hora de la Toledo, este pequeño pueblo de 600 vecinos recibió con los brazos abiertos a Nil Ojeda para que este, acompañado de todo su equipo, pusiera todo "patas arriba". El creador de contenido presenta esta colaboración diciendo que "nace de un problema y de la intención de resolverlo de forma creativa". Esta solución se materializó en el "tuneo" y reformación de uno de los emblemas del pueblo: su molino. Convirtiéndolo así "en una pieza de este museo al aire libre que poco a poco queremos ir construyendo", seguía Ojeda en su comunicado en redes sociales donde daba a conocer el proyecto.

La iniciativa es fruto de una colaboración entre el ayuntamiento y una empresa especializada en grafitis con la que trabaja el municipio. Con el objetivo de pintar por última vez —o al menos en un tiempo— el molino, fue el propio alcalde de San Bartolomé de las Abiertas, Esteban Benito Blázquez, quien se puso en contacto con el creador de contenido. Y así poner fin a los grafitis que se encontraban frecuentemente en el molino y obligaban al ayuntamiento una y otra vez volver a pintarlo de blanco.

Los emblemas del pueblo: el molino, el olivar y la pera

Un municipio de la comarca de La Jara que, pese a su tamaño, ha mostrado un crecimiento valorado por las autoridades locales. Y así lo podemos ver en el propio vídeo de presentación, donde podemos ver cómo los propios vecinos participaron proponiendo los lugares más representativos para las intervenciones, como la ermita, los olivares o el propio ayuntamiento.

Nil Ojeda, junto con vecinos de San Bartolomé de las Abiertas / Ayuntamiento San Bartolomé de las Abiertas

Entre ellos se pueden ver a bastantes jóvenes, y es que en el colegio público local estudian alrededor de unos 50 niños, lo que indica una cierta vitalidad demográfica frente a las tendencias de despoblación que afectan a muchas zonas rurales.

Uno de los pequeños grafitis añadidos en el molino representa el “baile de la pera”, una danza tradicional que se celebra cada 24 de agosto durante las festividades del pueblo. En la obra del molino, en cambio, se integraron elementos visuales solicitados por los habitantes y vinculados al sentir local.

Sin embargo, este no ha sido la única ubicación del pueblo donde Nil Ojeda y MilfShakes ha querido dejar su huella. El otro enclave se sitúa en uno de los tanques de agua de la localidad.

Sobre este, antes visiblemente descuidado debido al paso del tiempo, ahora reluce 10 dibujos que representan el logo de la marca, una ilustración de un envase de batido conocida como 'milf' también con uno de los emblemas del pueblo: la pera. A través de ello, el creador de contenido presenta el "praxinoscopio", un juguete con el que, a través de una secuencia de imágenes fijas se acaba creando la ilusión de movimiento continuo.

Con estos dos enclaves 'tuneados', San Bartolomé de las Abiertas se suma al arte urbano y se da a conocer al mundo a través de Nil Ojeda, pudiendo llegar a convertir al pueblo en viral.