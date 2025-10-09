La Nocturna de Toledo cumple 18 años: fecha, recorrido y dónde recoger el dorsal

Uno de los eventos más esperados de la ciudad ya está aquí. Miles de corredores volverán a echarse a las calles en una de las carreras insignias del año. Y no es una edición cualquiera, porque la Nocturna de Toledo cumple 18 años este 2025.

El próximo 18 de octubre será la carrera y la Nocturna espera alcanzar este año los 5.500 inscritos, marcando récord de corredores. Como cada año, la prueba tiene un fin solidario ayudando a diferentes asociaciones. En esta ocasión, será junto a Fundación Niemann Pick de España, una enfermedad rara, de baja incidencia entre la población, APANAS, la Asociación de Familias de Personas con Discapacidad Intelectual y Maratón pura lección de vida, organización sin ánimo de lucro que ayuda a los atletas y colegios de Kenya.

Las novedades que llegan a la Nocturna de Toledo este año

La edición XVIII de la Nocturna de Toledo contará con 15 puntos de animación musical, una de las grandes novedades de este año. Esto hará el recorrido más entretenido y generará un ambiente de fiesta y celebración, uniendo a toda la ciudad.

Otro punto fuerte ayudará a mejorar tu bienestar. Podrás acceder con tu inscripción a un chequeo gratuito realizado por especialistas. Será una oportunidad única para conocer tu estado físico y recibir una valoración profesional.

Además, la marca toledana Joma sacará unas nuevas zapatillas para la ocasión y los corredores de la carrera tendrán un descuento único si quieren conseguirlas. Es el modelo R-2000 y a su diseño especial no le falta detalle.

Las zapatillas especiales para la Nocturna de Toledo / Ayuntamiento de Toledo

El color magenta y llamativo con el que se relaciona a Toledo, la suela con tonalidades que hacen alusión a la Ciudad Europea del Deporte, el skyline de la ciudad o los símbolos de las tres culturas en el interior de la zapatilla como en la caja tienen como resultado estas espectaculares zapatillas. Una opción que seguro triunfa entre los participantes.

Recorrido, horarios y recogida de dorsales de la Nocturna de Toledo

La Nocturna de Toledo, como marca la tradición tendrá dos modalidades de salida. Por un lado, a las 20.30, inicia la carrera de 8 kilómetros desde la Avenida de Castilla-La Mancha. La segunda opción será a las 20.55, con la salida de la carrera de 5 kilómetros desde la Plaza de Toros.

La carrera tiene una trayectoria junto a las principales calles y monumentos de Toledo: Catedral, Alcázar, Puente de San Martín, Puerta de Bisagra, Monasterio de Santo Domingo el Real, Teatro de Rojas... Y los dos recorridos terminan en la Plaza de Zocodover.

También habrá diferentes camisetas en función del recorrido que escojan los corredores. La prenda conmemorativa será blanca para los que corran 8 y la negra para los de 5.

Las inscripciones son desde los 15 euros. En cuanto a la recogida de dorsales, estas son las opciones que tienes para desplazarte al Centro Cultural San Marcos: