El imperio de Amancio Ortega se extiende por Toledo: Inditex abre nueva nave en Ontígola

Inditex, la multinacional de Amancio Ortega, ha decidido reforzar su red logística con la construcción de una nave de 100.000 metros cuadrados en Ontígola, municipio de la provincia de Toledo, a lo largo de la autovía A-4, según ha dado a conocer Economía Digital.

Este proyecto responde a un plan estratégico para modernizar y hacer más eficientes sus procesos de almacenamiento y distribución, con vistas a atender tanto el mercado nacional como las crecientes exigencias internacionales. La futura instalación está diseñada con criterios tecnológicos actuales —12 metros, automatización, instalaciones eléctricas adaptadas, y compromiso con estándares medioambientales— lo que la convierte en una nave de última generación.

La nave no solo supone una inversión en infraestructura, sino también un estímulo para la economía local: durante su construcción, se generarán empleos temporales, y al entrar en funcionamiento creará puestos de trabajo permanentes de diverso perfil, desde operarios logísticos hasta personal técnico y administrativo.

El corredor de la A-4: el punto de conexión con el sur peninsular

Ontígola, que se encuentra a 50 kilómetros de la ciudad de Toledo, se sitúa en un enclave logístico cada vez más valorado dentro del corredor de la A-4 —la autovía que conecta Madrid con el sur de España— lo que le otorga ventajas claras para empresas cuya cadena de suministro depende de rutas eficientes hacia puertos, aeropuertos y mercados nacionales.

Esta nueva nave se suma a otra que se abrió el pasado mes de marzo en la misma localidad. La multinacional Logisfashion, especialidad en logística aplicada a la moda, la belleza y el lifestyle, abrió su quinto centro en la localidad, una nave de 80.000 metros cuadrados.

Ontígola IV, nave de Logisfashion abierta en la localidad toledana el pasado mes de marzo / Logisfashion

La proximidad al sur de Madrid, unida a buenas conexiones viarias, permite reducir tiempos de transporte, costes de combustible, y mejora la capacidad de respuesta de las operaciones de distribución, algo crítico en el contexto actual de comercio electrónico, que exige rapidez en los envíos y flexibilidad logística.

¿Por qué Ontígola en vez de Madrid? El coste del suelo y la escasez de espacio

Una de las claves que explica la elección es la elevada carga económica del suelo en Madrid. Los terrenos con las características exigidas por naves grandes —espacio suficiente, accesibilidad, permisos, infraestructuras— son escasos en la capital y su zona metropolitana, lo que dispara los precios del suelo.

Así, las empresas logísticas están buscando alternativas en periferias o municipios limítrofes donde los costes son mucho más competitivos, sin renunciar a la cercanía de los mercados principales.

Ontígola, representa ese punto intermedio: suficientemente cerca de Madrid para mantener tiempos razonables de transporte, pero con suelo más asequible que en la capital, al igual que otros municipios de la zona sur de la Comunidad como Getafe o Aranjuez.

Inditex apuesta por el e-commerce

La decisión de Inditex de construir esta nave logística en Ontígola confirma el cambio de paradigma en la distribución en España. No es solo un movimiento para ganar espacio, sino una apuesta por el e-commerce: es un paso hacia la eficiencia, la sostenibilidad, y la capacidad de adaptación a un mercado cada vez más digitalizado.

Amancio Ortega. / L. O.

Y así, esta localidad toledana se perfila como uno de los nuevos polos logísticos del centro-sur del país, gracias a su ubicación estratégica y costes competitivos que Madrid ya no puede ofrecer con facilidad.

Con esta apuesta, Inditex no solo consolida su posición como líder en moda, sino como motor económico en zonas periféricas que combinan ubicación y oportunidad.