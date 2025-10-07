La UCLM abre el plazo de inscripción en el curso de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años

Una gran novedad llega a la Universidad de Castilla-La Mancha. Las personas mayores de 25 y 45 años que quieran cursar enseñanzas universitarias tendrán ahora cursos preparatorios para el examen de acceso de la propia institución.

Las inscripciones para estos cursos son hasta el 31 de octubre y está destinado a todas esas personas, en las edades comprendidas que no cuenten con PAU o pruebas de acceso anteriores, FP de grado superior u titulación universitaria, entre otras.

Ya está abierto el plazo para inscribirse al curso de la UCLM para mayores de 25 y 45 años

Este curso se impartirá de forma completamente online y está diseñado para adaptarse a las necesidades del estudiantado adulto. Las clases se desarrollarán en horario de tarde, de martes a jueves. Además, todos los contenidos quedarán grabados y disponibles en la plataforma educativa, lo que permite a los participantes acceder a ellos en el momento que mejor se ajuste a su rutina.

El coste de la matrícula es de 300 euros para los mayores de 25 años y de 150 euros para quienes superen los 45. El trámite puede realizarse a través de la plataforma LEAD de la UCLM hasta el 31 de octubre.

Los mayores de 25 y 45 años interesados en realizar estudios superiores pueden ya matricularse hasta el 31 de octubre / UCLM

El objetivo principal de esta iniciativa es ofrecer una vía formativa que prepare adecuadamente a quienes desean acceder a la universidad, con los conocimientos necesarios para superar con éxito las pruebas de acceso específicas para su grupo de edad.

Además de las clases online, los estudiantes contarán con una atención personalizada a través de tutorías, foros y chats, así como con materiales didácticos exclusivos elaborados por docentes universitarios. También podrán hacer uso de los recursos físicos y digitales de la universidad, como equipos informáticos, conexión a Internet, biblioteca y salas de estudio.

Cada vez son más los matriculados mayores de 25 y 45 años en la UCLM

Este curso de formación finaliza en abril de 2026. Son seis meses y justo acaba para las fechas del examen, para afrontarlo con los conocimientos recientes y todo de cara.

En la Universidad de Castilla‑La Mancha, los datos muestran que en convocatorias recientes son numerosos los aspirantes mayores de 25 años que se matriculan para estas pruebas. Por ejemplo, en 2023 se inscribieron 413 personas y 16 de más de 45 años.

El porcentaje de éxito en estas pruebas para mayores de 25 oscila entre el 50 y el 60% de aprobados, dependiendo de la convocatoria y el campus.