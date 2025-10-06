El Sevilla no lo va a tener tan fácil en el Salto del Caballo, como ayer contra el Barça: recibirá a los hispalenses en la Copa del Rey

La Copa del Rey es sinónimo de ilusión. Y en la provincia de Toledo en esta ocasión lo es por partida triple: participarán en esta primera ronda el Toledo- tras vencer la pasada semana al San Sebastián de los Reyes a domicilio-, el Yuncos y el Talavera de la Reina. Todos ellos ya conocen a su rival, y tanto Toledo como Yuncos se enfrentarán a un equipo de Primera División, tras la reciente celebración del sorteo en el salón Luis Aragonés, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

El rival del Toledo en la primera ronda de Copa del Rey será el Sevilla... y en el Salto del Caballo

Se trata de la 122º edición de la Copa del Rey, en esta primera ronda participan 112 equipos- de hasta 14 categorías diferentes- y el Toledo ha tenido el privilegio de disputar esta competición en hasta 26 ocasiones. En esta temporada, la 25/26, se enfrentará al Sevilla en esta primera ronda de Copa del Rey. El partido se disputará en el Salto del Caballo entre el martes 28 y el jueves 30 de octubre.

¿Por qué se ha clasificado el Toledo a la Copa del Rey? Lo ha logrado tras alcanzar las semifinales de la Copa Federación, que da acceso directo a esta primera ronda. En estas semifinales se enfrentará al Orihuela el 15 de octubre (la otra semifinal será entre el Athletic Lleida y el Ourense).

Su rival será el Sevilla, y estos eran todos los posibles rivales para el conjunto dirigido por Borja Bardera, todos de Primera División:

Real Betis

Sevilla

Villarreal

Levante

Valencia

Elche

Todos ellos tras seguir "criterios de proximidad", como anunciaron desde la propia Real Federación de Fútbol. Los partidos se disputarán entre el martes 28 y el jueves 30 de octubre.

El Yuncos, otro club toledano, se enfrentará en casa al Rayo Vallecano

El pasado sábado 4 de octubre, el Yuncos (grupo dos de Primera Preferente), club toledano de la comarca de La Sagra y con 61 años de historia, venció en el partido de vuelta de la ronda previa de Copa del Rey al Campanario 2-0 (en la ida 0-0) y, de esta forma, selló su pase a la primera ronda de este ilusionante torneo en el que Toledo tendrá triple presencia.

En este caso, el rival del Yuncos será el Rayo Vallecano. Un duelo histórico para ellos, ya que será la primera vez que se enfrenten a un equipo de Primera División.

El Talavera de la Reina se verá las caras con el Rayo Majadahonda

El club perteneciente a Primera Federación se enfrentará en esta primera ronda al Rayo Majadahonda, de La Liga Hypermotion.

La Copa del Rey ilusiona. Y lo hace en cualquier club, sea de la élite o de categorías inferiores. Y la ilusión ya invade la provincia toledana... ¡la Copa mola!