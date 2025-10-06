Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Este municipio de Toledo es uno de los mejores lugares para observar la superluna de esta noche, según un estudio

La superluna es uno de los fenómenos más esperados del año y en Toledo hay uno de los mejores lugares para disfrutarlo

Este municipio de Toledo es uno de los mejores lugares para observar la primera superluna del año

Este municipio de Toledo es uno de los mejores lugares para observar la primera superluna del año / SIXT

Regina Ruiz

Este martes 7 de octubre, de madrugada los cielos de España volverán a vestirse de gala. Llega la primera superluna de 2025 y Toledo tiene uno de los mejores lugares del país para disfrutarla.

Durante esa noche, la luna se encontrará a una distancia especialmente corta de la Tierra, apenas 361.458 kilómetros. Esta distancia va a permitir observarla con un tamaño y brillo superiores a lo habitual: se verá un 14% más grande y hasta un 30% más luminosa, una cita imperdible para los amantes de la noche.

Un municipio de Toledo es uno de los mejores lugares de España para observar la superluna

La empresa de movilidad SIXT ha realizado un análisis de más de 75 ciudades españolas para identificar los mejores lugares del país en los que observar la superluna. Para ello, se han tenido en cuenta factores clave como la nubosidad media, la contaminación lumínica (medida con la escala de Bortle y la magnitud por segundo de arco cuadrado), así como el interés local, en funcion de las búsquedas online sobre astronomia.

El resultado es una selección de diez enclaves privilegiados, que combinan cielos despejados, baja contaminación lumínica y paisajes impresionantes. Desde parques naturales hasta miradores de montaña, estos destinos ofrecen las condiciones perfectas para contemplar la superluna en todo su esplendor.

TOLEDO, 31/08/2023.- La superluna azul ilumina el cielo de Toledo, hoy jueves en la capital castellanomanchega. EFE/Ismael Herrero

TOLEDO, 31/08/2023.- La superluna azul ilumina el cielo de Toledo, hoy jueves en la capital castellanomanchega. EFE/Ismael Herrero / Ismael Herrero

Consuegra, pueblo de Toledo, es el cuarto mejor lugar de España para apreciar la superluna y lo consideran "una joya escondida para observar las estrellas". Con una altitud de 707,7 metros sobre el nivel del mar, esta localidad tendrá cielos despejados y una contaminación lumínica relativamente baja, debido a su población de 10.932 habitantes.

Aunque la escala de Bortle califica a Consuegra con un 5, lo que indica una contaminación lumínica suburbana moderada, la cobertura nubosa media durante los meses de verano es de apenas un 10,75 %. Estas condiciones crean numerosas noches despejadas y secas, perfectas para la astronomía

La primera localidad en esta clasificacion es La Puebla de Cazalla, con unos cielos oscuros ideales para observar estrellas, seguida de Mancha Real y Castalla.

Cada vez hay más interes por la astronomía en España

El interés por la astronomia no ha dejado de crecer en los últimos años. La posibilidad de disfrutar del firmamento lejos del bullicio urbano y la contaminación lumínica ha impulsado a miles de personas a buscar nuevas formas de conectar con la naturaleza.

Noticias relacionadas y más

En España, esta tendencia se refleja claramente. Las búsquedas en Google de aplicaciones relacionadas con la observación del cielo nocturno han duplicado su volumen en solo un año.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Fiestas de la Hispanidad 2025 en Madrid, en directo: sigue en vivo el concierto de Gloria Estefan en la plaza de Colón
  2. Desvíos de los autobuses en Alcalá y Comarca del Henares por el corte de la M-300
  3. La madrileña que se quedó atrapada en Maldivas durante la pandemia y creó un imperio del buceo: 'Vienen 20 personas cada semana desde 2021
  4. Gloria Estefan encenderá la Hispanidad 2025: un domingo de música, color y 800 policías en las calles de Madrid
  5. Planes de fin de semana en Alcalá de Henares: de 3 a 5 de octubre
  6. El español tendrá acento madrileño en 2026: la Comunidad de Madrid será sede de la quinta Semana del Español en Alcalá de Henares
  7. He llevado a un taxista a juicio por dejarme tirado': el vecino ciego de Arganzuela que lucha contra el sistema grabando su día a día
  8. Gloria Estefan celebra sus 50 años de carrera con un multitudinario concierto en la Hispanidad 2025 de Madrid

La Fiscalía sostiene que el joven que asestó 42 puñaladas a su exnovia la mató con alevosía

La Fiscalía sostiene que el joven que asestó 42 puñaladas a su exnovia la mató con alevosía

Este municipio de Toledo es uno de los mejores lugares para observar la superluna de esta noche, según un estudio

Este municipio de Toledo es uno de los mejores lugares para observar la superluna de esta noche, según un estudio

Alojamiento flexible en Madrid Sur: así es Node Carabanchel

Alojamiento flexible en Madrid Sur: así es Node Carabanchel

Los quiosqueros de Madrid advierten que en 2029 caducarán 200 de sus concesiones

Los quiosqueros de Madrid advierten que en 2029 caducarán 200 de sus concesiones

Wizz Air refuerza su apuesta por Madrid con cinco nuevas rutas este invierno

Wizz Air refuerza su apuesta por Madrid con cinco nuevas rutas este invierno

"Aún hay resistencia": el cine español celebra su día mirando sus retos pendientes, como la igualdad y la diversidad

"Aún hay resistencia": el cine español celebra su día mirando sus retos pendientes, como la igualdad y la diversidad

Cinco nuevos centros de salud abrirán en la Comunidad de Madrid antes de 2026: estas serán sus ubicaciones

Cinco nuevos centros de salud abrirán en la Comunidad de Madrid antes de 2026: estas serán sus ubicaciones

La Comunidad de Madrid lanza una guía que une a 15 países de Iberoamérica a través de la cocina

La Comunidad de Madrid lanza una guía que une a 15 países de Iberoamérica a través de la cocina