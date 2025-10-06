Este municipio de Toledo es uno de los mejores lugares para observar la superluna de esta noche, según un estudio
La superluna es uno de los fenómenos más esperados del año y en Toledo hay uno de los mejores lugares para disfrutarlo
Este martes 7 de octubre, de madrugada los cielos de España volverán a vestirse de gala. Llega la primera superluna de 2025 y Toledo tiene uno de los mejores lugares del país para disfrutarla.
Durante esa noche, la luna se encontrará a una distancia especialmente corta de la Tierra, apenas 361.458 kilómetros. Esta distancia va a permitir observarla con un tamaño y brillo superiores a lo habitual: se verá un 14% más grande y hasta un 30% más luminosa, una cita imperdible para los amantes de la noche.
Un municipio de Toledo es uno de los mejores lugares de España para observar la superluna
La empresa de movilidad SIXT ha realizado un análisis de más de 75 ciudades españolas para identificar los mejores lugares del país en los que observar la superluna. Para ello, se han tenido en cuenta factores clave como la nubosidad media, la contaminación lumínica (medida con la escala de Bortle y la magnitud por segundo de arco cuadrado), así como el interés local, en funcion de las búsquedas online sobre astronomia.
El resultado es una selección de diez enclaves privilegiados, que combinan cielos despejados, baja contaminación lumínica y paisajes impresionantes. Desde parques naturales hasta miradores de montaña, estos destinos ofrecen las condiciones perfectas para contemplar la superluna en todo su esplendor.
Consuegra, pueblo de Toledo, es el cuarto mejor lugar de España para apreciar la superluna y lo consideran "una joya escondida para observar las estrellas". Con una altitud de 707,7 metros sobre el nivel del mar, esta localidad tendrá cielos despejados y una contaminación lumínica relativamente baja, debido a su población de 10.932 habitantes.
Aunque la escala de Bortle califica a Consuegra con un 5, lo que indica una contaminación lumínica suburbana moderada, la cobertura nubosa media durante los meses de verano es de apenas un 10,75 %. Estas condiciones crean numerosas noches despejadas y secas, perfectas para la astronomía.
La primera localidad en esta clasificacion es La Puebla de Cazalla, con unos cielos oscuros ideales para observar estrellas, seguida de Mancha Real y Castalla.
Cada vez hay más interes por la astronomía en España
El interés por la astronomia no ha dejado de crecer en los últimos años. La posibilidad de disfrutar del firmamento lejos del bullicio urbano y la contaminación lumínica ha impulsado a miles de personas a buscar nuevas formas de conectar con la naturaleza.
En España, esta tendencia se refleja claramente. Las búsquedas en Google de aplicaciones relacionadas con la observación del cielo nocturno han duplicado su volumen en solo un año.
- Fiestas de la Hispanidad 2025 en Madrid, en directo: sigue en vivo el concierto de Gloria Estefan en la plaza de Colón
- Desvíos de los autobuses en Alcalá y Comarca del Henares por el corte de la M-300
- La madrileña que se quedó atrapada en Maldivas durante la pandemia y creó un imperio del buceo: 'Vienen 20 personas cada semana desde 2021
- Gloria Estefan encenderá la Hispanidad 2025: un domingo de música, color y 800 policías en las calles de Madrid
- Planes de fin de semana en Alcalá de Henares: de 3 a 5 de octubre
- El español tendrá acento madrileño en 2026: la Comunidad de Madrid será sede de la quinta Semana del Español en Alcalá de Henares
- He llevado a un taxista a juicio por dejarme tirado': el vecino ciego de Arganzuela que lucha contra el sistema grabando su día a día
- Gloria Estefan celebra sus 50 años de carrera con un multitudinario concierto en la Hispanidad 2025 de Madrid