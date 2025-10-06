Alerta en Toledo: administran sustancias químicas a mayores para que saquen dinero del banco

Toledo está en alerta. En concreto, y hasta ahora, algunos municipios como Consuegra y Urda. Desde los ayuntamientos han advertido recientemente que "mayores de nuestro pueblo han sido drogados por varios delincuentes y llevados al banco para sacar dinero".

El municipio de Consuegra se ha visto afectado recientemente por un caso en concreto y por ello se han visto obligados a publicarlo en sus redes sociales, advirtiendo cómo se comportan estos ladrones y qué se debe evitar para no caer en el robo.

Les hacen inhalar droga... para ser llevados posteriormente hasta el banco

"¡Cuidado, vecinos! Están robando con droga química", asegura el comunicado del Ayuntamiento de Consuegra.

La propia policía Local del municipio ha asegurado que "tras inhalar la sustancia, deja a la víctima con un alto grado de confusión y pérdida de control, y les hacen ir después a los bancos para sacar dinero".

Las víctimas se sitúan "entre los 65 y 70 años": los consejos del ayuntamiento para evitar estos robos

Javier Gálvez, concejal responsable del área de Festejos, Comunicación, Transparencia y Atención Ciudadano ha detallado que "sabemos un caso concreto de Consuegra, que ha sido a lo largo de esta semana, de una persona a quien le hicieron una limpieza de cuenta", además de explicar que "al haber tenido un caso, hemos querido alertar a nuestros vecinos".

El concejal sitúa la víctima en una edad media de entre 65 y 70 años, y los consejos que dan desde el Ayuntamiento de Consuegra para los mayores son:

No pararse a hacer encuestas. No aceptar sustancias ni productos de cualquier desconocido.

No abrir la puerta a alguien que no conozcas.

Intentar evitar ir solo al banco.

Si notas un mareo repentino o pérdida de control, pedir ayuda inmediatamente.

Con un mayor refuerzo de la Policía Local, además de la colaboración ciudadana, esperan que no se vuelva a repetir este tipo de robo en el municipio.